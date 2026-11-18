왼쪽부터 이지형 서울투자진흥재단 이사장, 이브라힘 가넴(Ibrahim Ghanem) 에미레이트 항공 한국지사장, 자말 압둘라 알 수와이디(H.E. Jamal Abdulla Al Suwaidi) 주한 아랍에미리트(UAE) 대사, 마르완 알마리(Marwan AlMarri) 두바이 상공회의소 인터내셔널 아시아 지역 디렉터, 손휘원 두바이 상공회의소 아시아 지역 한국 사무소 대표, 이광희 SC제일은행 은행장, 김태형 코트라 인베스트코리아 대표



왼쪽부터 Ji-hyung Lee, President and CEO, Invest Seoul, Ibrahim Ghanem, Country Manager, South Korea, Emirates Airlines, H.E. Jamal Abdulla Al Suwaidi, UAE Ambassador to the Republic of Korea, Marwan AlMarri, Director, Asia Region, International Relations Sector, Dubai Chambers, Hwiewon Son, Chief Representative - South Korea Office, Asia Region, Dubai Chambers, Kwang Hee Lee, Standard Chartered, Bank Korea CEO, Tae-hyung Kim, Commissioner of Invest Korea, KOTRA

두바이 상공회의소(Dubai Chamber) 산하 두바이 국제상공회의소(Dubai International Chamber)는 한국과 두바이 간 무역 및 투자 협력을 강화하기 위해 서울에 사무소를 개소했다고 17일 밝혔다. 개소식에는 자말 압둘라 알 수와이디(H.E. Jamal Abdulla Al Suwaidi) 주한 아랍에미리트(UAE) 대사를 비롯해 김태형 코트라 인베스트코리아 대표, 이지형 서울투자진흥재단 이사장 등 한국 정부 관계자 및 산업계 주요 인사 110여 명이 참석했다.

두바이 국제상공회의소 서울 사무소는 한국 기업 및 경제계와 긴밀히 협력해 ▲한국과 두바이 간 무역·투자 기회 발굴 ▲공공·민간 부문 주요 관계자들과 협력 관계 강화 ▲두바이의 비즈니스·투자 환경 안내 등에 주력할 예정이다.

특히 한국 기업들이 두바이에 사업 기반을 마련하고 이를 발판으로 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 현지 시장 정보와 분석 자료를 제공하고, 신뢰할 수 있는 현지 비즈니스 파트너와의 연결을 지원한다. 아울러 두바이 기업의 한국 시장 진출과 사업 확대도 지원해 양국 간 비즈니스 교류를 활성화할 계획이다.

이번 서울 사무소 개소는 한국과 두바이 간 교역이 지속적으로 확대되는 데 따른 것이다. 2025년 양국 간 비석유 부문 교역액(non-oil trade)은 약 7조 원(195억 디르함)에 달했으며, 전년 대비 2.3% 성장했다.

이와 더불어 두바이 상업회의소(Dubai Chamber of Commerce)에 등록된 한국 기업 수도 꾸준히 증가하고 있다. 현재 활동 중인 한국 기업 수는 2020년 130개사에서 2025년 말 330개사로 늘어나 지난 5년간 154% 증가했다. 특히 2026년 1분기부터 3분기까지 한국 기업 48개사가 신규 등록하는 등 한국 기업의 신규 등록도 이어지고 있다.

두바이 상공회의소(Dubai Chambers) 회장 겸 CEO 모하마드 알리 라쉬드 루타(H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah)는 “서울 사무소 개소는 한국과 두바이 간 경제 협력을 한층 강화하겠다는 우리의 의지를 상징한다”며 “두바이 국제상공회의소 서울 사무소는 양국의 동반 성장을 뒷받침하고, 한국 기업이 두바이에서 다양한 기회를 적극적으로 활용하며 두바이를 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 거점으로 삼을 수 있도록 지원할 것이다”고 말했다.

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