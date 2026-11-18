두바이 상공회의소(Dubai Chamber) 산하 두바이 국제상공회의소(Dubai International Chamber)는 한국과 두바이 간 무역 및 투자 협력을 강화하기 위해 서울에 사무소를 개소했다고 17일 밝혔다. 개소식에는 자말 압둘라 알 수와이디(H.E. Jamal Abdulla Al Suwaidi) 주한 아랍에미리트(UAE) 대사를 비롯해 김태형 코트라 인베스트코리아 대표, 이지형 서울투자진흥재단 이사장 등 한국 정부 관계자 및 산업계 주요 인사 110여 명이 참석했다.
두바이 국제상공회의소 서울 사무소는 한국 기업 및 경제계와 긴밀히 협력해 ▲한국과 두바이 간 무역·투자 기회 발굴 ▲공공·민간 부문 주요 관계자들과 협력 관계 강화 ▲두바이의 비즈니스·투자 환경 안내 등에 주력할 예정이다.
특히 한국 기업들이 두바이에 사업 기반을 마련하고 이를 발판으로 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 현지 시장 정보와 분석 자료를 제공하고, 신뢰할 수 있는 현지 비즈니스 파트너와의 연결을 지원한다. 아울러 두바이 기업의 한국 시장 진출과 사업 확대도 지원해 양국 간 비즈니스 교류를 활성화할 계획이다.
이번 서울 사무소 개소는 한국과 두바이 간 교역이 지속적으로 확대되는 데 따른 것이다. 2025년 양국 간 비석유 부문 교역액(non-oil trade)은 약 7조 원(195억 디르함)에 달했으며, 전년 대비 2.3% 성장했다.
이와 더불어 두바이 상업회의소(Dubai Chamber of Commerce)에 등록된 한국 기업 수도 꾸준히 증가하고 있다. 현재 활동 중인 한국 기업 수는 2020년 130개사에서 2025년 말 330개사로 늘어나 지난 5년간 154% 증가했다. 특히 2026년 1분기부터 3분기까지 한국 기업 48개사가 신규 등록하는 등 한국 기업의 신규 등록도 이어지고 있다.
두바이 상공회의소(Dubai Chambers) 회장 겸 CEO 모하마드 알리 라쉬드 루타(H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah)는 “서울 사무소 개소는 한국과 두바이 간 경제 협력을 한층 강화하겠다는 우리의 의지를 상징한다”며 “두바이 국제상공회의소 서울 사무소는 양국의 동반 성장을 뒷받침하고, 한국 기업이 두바이에서 다양한 기회를 적극적으로 활용하며 두바이를 글로벌 시장 진출을 위한 전략적 거점으로 삼을 수 있도록 지원할 것이다”고 말했다.
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