선문대학교가 인공지능(AI)을 일부 이공계 전공자가 배우는 전문기술이 아닌 모든 학생이 갖춰야 할 기초역량으로 규정하고 대학 교육체계 전반을 개편한다.

전 학과에 AI 활용 교과목을 개설하고 전공과 관계없이 이수할 수 있는 소단위 학위과정을 도입한다. 교수와 학생의 무분별한 생성형 AI 사용을 막기 위한 윤리 기준도 마련해 활용과 통제를 병행한다.

문성제 선문대 총장이 재학생들을 대상으로 ‘AI시대 어떻게 공부하나’를 주제로 특강했다.

선문대는 대학혁신지원사업을 기반으로 교육과정과 교수·학습법, 교육환경 등 3개 분야를 아우르는 ‘AI 교육혁신 추진방안’을 시행한다고 18일 밝혔다.

대학혁신지원사업단이 주도하는 이번 개편은 ‘학생 중심 META 교육혁신 선도대학’을 목표로 한다. META는 다학제 교육과 학생 역량 강화, 학습경로 관리 및 성취를 결합한 선문대의 교육혁신 모델이다.

핵심은 모든 전공의 AI 교육이다. 선문대는 2027학년도 교육과정 개편과 연계해 각 학과가 AI 활용 교과목을 2개 이상 개설하도록 추진한다. AI 관련 교과목 개발에 필요한 지원도 확대한다.

학생들은 자신의 전공에 AI를 접목한 수업을 듣게 된다. 공학계열은 설계·제조·데이터 분석에, 보건계열은 진단과 환자 관리에, 인문사회·예체능계열은 콘텐츠 제작과 조사·분석 등에 AI를 활용하는 방식이다.

전공에 상관없이 AI 교육을 체계적으로 이수하고 인증받을 수 있는 ‘AI 마이크로디그리’도 도입한다. 여러 학과의 교과목을 모듈형으로 묶어 학생이 진로와 수준에 따라 선택할 수 있도록 할 계획이다.

교수진의 수업 역량을 높이기 위해 ‘AI 활용 교수법 릴레이 세미나’와 생성형 AI 교수법 교육을 운영한다. AI 수업 경험이 있는 교원이 동료 교원을 대상으로 멘토링과 컨설팅을 제공하는 ‘AI 티칭 펠로우’ 제도도 추진한다.

AI를 어디까지 사용할 수 있는지도 수업마다 명확히 한다. 강의계획서에 생성형 AI 활용 수준을 ‘허용·조건부 허용·금지’로 구분해 신호등 방식으로 표시한다. 교원에게는 AI 활용 윤리 지침을, 학생에게는 수준별 학습법 특강과 윤리 가이드북을 제공한다. 최근 대학가에서 생성형 AI를 이용한 과제 대필과 시험 부정행위 논란이 커지는 상황에서 무조건 사용을 금지하기보다 과목별 특성에 맞는 이용 원칙을 사전에 제시하겠다는 취지다.

교육환경도 AI 기반으로 바뀐다. 선문대는 교과목별 수업자료를 토대로 학생들의 질문에 답변하는 검색증강생성(RAG) 방식의 AI 튜터를 구축한다. 최신 생성형 AI 모델을 연계한 대학 전용 통합 플랫폼 ‘선문AIChat’도 교육 현장에 적용한다.

강의 영상에는 80여개 언어의 실시간 자막을 지원해 외국인 유학생의 학습 접근성을 높인다. AI 기반 부정행위 방지 시스템과 학생별 1대1 맞춤형 컨설팅을 제공하는 ‘AI 스페이스’도 운영할 계획이다.

문성제 선문대 총장은 “AI는 이제 일부 전공의 기술이 아니라 모든 학생이 갖춰야 할 기본역량”이라며 “단편적인 에듀테크 도구 도입을 넘어 교육과정과 수업, 학습환경을 아우르는 대전환을 추진하겠다”고 말했다. 이어 “전공과 국적에 관계없이 모든 학생이 AI를 올바르고 책임 있게 활용하는 인재로 성장하도록 지원하겠다”고 밝혔다.

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