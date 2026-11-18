전남광주 나주시 다도면에 있는 레저기업 해피니스컨트리클럽(회장 양진석)이 지역 학생들의 학업 지원을 위해 장학기금을 기탁했다.

18일 재단법인 나주교육진흥재단에 따르면 재단은 전날 나주시청 소회의실에서 기탁식을 열고 해피니스컨트리클럽으로부터 미래인재 육성기금 2000만원을 전달받았다. 이날 행사에는 윤병태 이사장과 차재진 해피니스컨트리클럽 대표이사, 김동근 이사 등이 참석했다.

차재진 해피니스컨트리클럽 대표이사(왼쪽)가 지난 17일 나주시청 소회의실에서 윤병태 나주교육진흥재단 이사장에게 인재육성기금 2000만원을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 나주시 제공

해피니스컨트리클럽은 2023년부터 매년 2000만원씩 나주교육진흥재단에 기금을 기탁해 왔으며, 올해까지 4년간 누적 기탁액은 총 8000만원으로 집계됐다. 골프장과 골프텔을 운영하는 이 기업은 2021년 한국프로골프(KPGA) 투어와 2025년 한국여자프로골프(KLPGA) 정규투어 대회를 개최했으며, 지역 취약계층을 위한 성금 기탁 등 사회공헌 활동을 병행하고 있다.

차재진 대표이사는 “지역 학생들이 자신의 가능성을 발견하고 미래를 준비하는 데 보탬이 되길 바란다”며 “지역사회의 성원에 보답할 수 있도록 나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

윤병태 이사장은 “4년째 지역 인재 육성을 위해 뜻을 모아준 데 감사드린다”며 “기탁금이 학생들의 배움과 성장에 밑거름이 되도록 장학사업과 교육지원 프로그램 운영에 소중히 활용하겠다”고 말했다.

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