[남정훈 기자] KIA의 ‘슈퍼스타’ 김도영은 리그 최고 선수로 발돋움한 2024시즌에 국내 선수 최초의 40홈런-40도루 클럽 가입에 도전했다. 홈런포 2개가 부족해 38홈런-40도루로 40-40 클럽 가입에 실패했던 김도영에 대해 일부 팬들은 ‘30-30-30’을 달성했다고 비꼬기도 했다. 38홈런, 40도루에 수비 실책 30개를 기록한 것을 비하한 것이었다.

그랬던 김도영이 리그 최고의 3루 수비수임을 인정받았다. 지난 시즌 햄스트링 부상만 세 차례 당해 30경기만 뛰고 시즌아웃 당했던 김도영이 올해 45홈런을 터뜨리며 생애 첫 홈런왕에 오르더니 KBO 수비상도 거머쥐었다.

한국야구위원회(KBO)는 18일 ‘2026 ADT캡스 KBO 수비상’ 수상자 10명을 발표했다.

각 구단 단장과 감독, 코치로 구성된 투표인단의 점수 75%와 수비 기록 점수 25%를 합산한 결과, 김도영은 3루수 부문에서 투표(29.61점)와 수비 기록(5.42점) 모두 1위에 올랐다. 총점 35.03점으로 2023년과 2024년 이 부문 수상자로 현역 최고의 3루 수비로 명성이 높은 허경민(21.91점·kt)을 제쳤다.

불과 두 시즌 전에 실책 30개를 범했던 김도영의 수비 발전은 그야말로 상전벽해 수준이다. 119경기에서 992이닝 동안 3루를 지키며 범한 실책은 단 10개에 불과했다.

이제 김도영은 2024시즌에 차지했던 정규리그 MVP와 3루수 부문 골든글러브를 2년 만에 탈환에 도전한다. MVP는 이달 26일 KBO 시상식에서, 골든글러브 수상자는 다음 달 8일 발표된다. 정규리그 마지막 경기에서 KIA의 3위를 결정짓는 결승 투런포로 힐리어드(44홈런·kt)를 제치고 단독 홈런왕에 오른 만큼 MVP 수상이 유력하다. 여기에 2024시즌엔 다소 아쉬운 수비에도 불구하고 압도적인 타격 성적으로 받았던 3루수 골든글러브도 이번엔 리그 최고의 수비까지 더해 받을 것으로 보인다. 김도영의 수상은 100% 확실시되며 관전포인트는 득표율이다.

SSG 랜더스 좌익수 기예르모 에레디아(28.91점)는 2023년 KBO 수비상이 제정된 이래 유일하게 4년 연속 수상했다. 중견수 박해민(53.29점·LG 트윈스)과 우익수 김성윤(48점·삼성 라이온즈)도 지난해에 이어 수상했다. SSG 키스톤 콤비인 2루수 정준재와 유격수 박성한은 수비상을 동반 수상했다.

1루수 오스틴 딘(37.35점·LG)은 2024년에 이어 두 번째로 수상했고, 투수와 포수 부문에선 각각 두산 베어스 곽빈(17.13점)과 한화 이글스 허인서(17.24점)가 뽑혔다. 올해 신설된 유틸리티 부문 초대 수상자는 LG 구본혁(68.15점)이다.

구단별로는 LG와 SSG가 3명씩 수상자를 배출했고, 삼성과 KIA, 두산, 한화에서도 1명씩 수상자가 나왔다. 수비상 시상식은 26일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드에서 열리며, 수상자에게는 트로피와 상금 200만원을 준다.

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