패션업계가 오프라인 매장과 체험형 콘텐츠를 앞세워 소비자 접점 확대에 나서고 있다. 가족 단위 쇼핑 수요부터 외국인 관광객까지 다양한 고객층을 겨냥해 매장과 팝업스토어를 늘리는 한편, 소비자의 개성과 취향을 반영한 상품으로 차별화에 나서는 모습이다.

사진 = LF 제공

18일 업계에 따르면 LF몰은 출범 12주년을 맞아 성인 패션 중심에서 키즈·베이비까지 상품군을 확대하며 가족 단위 쇼핑 플랫폼으로 변화를 꾀하고 있다.

올해 1~10월 미국 슈즈 브랜드 킨의 키즈 신발 매출은 전년 동기 대비 39% 증가했으며, 닥스 리틀과 닥스 베이비 매출도 같은 기간 120% 늘었다. 실제 가족들의 사연과 취향을 패션 스타일링으로 연결하는 고객 참여형 콘텐츠 '가족의 발견'도 운영하고 있다.

◆ 오프라인 매장 확대…지역·외국인 고객 공략

무신사 스탠다드는 오는 26일 제주 제주시 도남동에 제주 첫 매장을 연다. 국내 45번째 매장인 ‘무신사 스탠다드 제주 도남점’은 제주삼다수 등 지역 브랜드와 협업한 한정 티셔츠 12종을 선보인다. 지역 카페와 편집숍 등 18곳과 제휴해 할인 혜택을 제공하는 등 지역 상권과의 협력도 추진한다.

W컨셉은 오프라인 매장을 통해 외국인 고객 유치에 성과를 내고 있다. 지난달 16일 문을 연 첫 플래그십 스토어 'W한남'은 개점 한 달 만에 누적 방문객 2만5000명을 기록했다. 방문객 중 외국인 비중은 60%였으며, 전체 구매 금액의 30%를 차지했다. 매장에서는 패션·뷰티·라이프스타일 분야 80여개 브랜드를 선보이고 있다.

◆ 해외 팝업부터 취향 반영 상품까지…고객 경험 차별화

해외 시장에서는 팝업스토어를 활용한 현지 고객 확보가 이어지고 있다. 아트박스는 LA 멜로즈 팝업스토어의 현지 호응에 힘입어 이달 14~22일 캘리포니아주 부에나파크에서 앵콜 팝업을 운영한다. 스티커 꾸미기와 캐릭터 포토존, 네컷 사진 촬영 등 체험 콘텐츠를 마련했으며, 달라스 K-뷰티 행사에도 참여해 미국 소비자와의 접점을 넓혔다.

상품 기획에서도 소비자의 세분화된 취향을 반영하려는 움직임이 두드러진다.

F&F의 MLB키즈는 LED 조명과 픽셀아트, 체리 패턴, 고양이 귀 모양 등 4가지 디자인으로 구성한 신학기 책가방 '스테이지 백팩'을 출시했다.

케이스티파이는 애니메이션 ‘심슨 가족’과 협업한 한정판 컬렉션을 선보였다. 호머 심슨의 대표적인 밈 장면을 입체적으로 구현한 휴대전화 케이스를 비롯해 캐릭터 참과 이어버드 케이스 등을 구성했다.

취미와 기능성을 반영한 상품도 눈길을 끈다. 배럴은 수능 시험지와 OMR 답안지를 모티브로 한 월간 수모 2종을 출시했다. 수영인의 일상을 객관식 문항으로 표현하는 등 재미 요소를 더했다. 와이드앵글은 쿠셔닝과 방한 기능을 결합한 겨울 골프화 ‘클라우디움 밀라’를 선보이며 겨울철 골프 수요에 대응한다.

겨울 시즌을 겨냥한 할인 행사와 전문 매장 출점도 이어지고 있다. 형지에스콰이아는 겨울 부츠를 최대 50% 할인하는 프로모션을 진행하고, 언더웨어 브랜드 르페는 서울 도산공원 인근에 첫 오프라인 매장을 열었다. 르페 매장에서는 개인별 사이즈 상담과 피팅 서비스를 제공한다.

업계에서는 소비자의 취향과 쇼핑 방식이 다양해지면서 상품 경쟁력뿐 아니라 브랜드를 직접 경험할 수 있는 공간과 콘텐츠의 중요성도 커지고 있다고 보고 있다. 온·오프라인을 연계한 쇼핑 경험과 차별화된 상품을 앞세워 고객층을 넓히려는 경쟁은 더욱 활발해질 전망이다.

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