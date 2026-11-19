“그들은 가짜 상품을 판매하며 반품을 거부하고, 고객 서비스도 형편없다.”

지난해 11월 중국 포털 사이트 신랑(新浪) 산하 소비자 불만 플랫폼 ‘헤이마오(黑貓投訴)’에 이 같은 글이 올라왔다.

한국소비자원의 소비자 피해 상담·구제 기능과 유사한 것으로 보이는 이 플랫폼에서 작성자는 수백위안 피해를 주장하며 보상과 반품을 거부당했다고 호소했다.

세계 최대 전자상거래 시장 중 하나인 중국에서도 온라인 쇼핑 상품의 진위와 품질, 판매자 신뢰 문제가 소비자 보호의 과제로 떠오르고 있다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’로 만든 이미지

같은 플랫폼에 올라온 또 다른 작성자의 글에는 “가품 판매와 합리적인 사후 서비스 거부 등의 문제로 민원을 제기한다”는 내용이 담겼다.

작성자는 알리바바 그룹이 운영하는 해외 직구 크로스보더 플랫폼 티몰 글로벌의 플래그십 스토어에서 피해를 봤다고 했다.

구매한 여성용 스킨케어 제품이 과거 공식 브랜드 채널에서 샀던 같은 모델 정품보다 제형이 묽고, 흐릿한 용기의 로고 등을 이유로 들어 가품을 의심했다.

특히 제품을 사용한 뒤 피부 가려움 증상까지 나타났다는 작성자는 판매처에 환불을 요청했지만 ‘정품 수입’이라는 답변과 함께 반품·환불을 거부당했다고 주장했다.

플랫폼도 판매자 측 입장을 옹호하며 소비자를 제대로 보호하지 않았다는 게 작성자의 설명이다.

다만, 이들 게시물은 소비자가 제기한 불만으로 실제 가품 판매 여부가 공식적으로 확인된 것은 아니다.

세계 최대 전자상거래 시장 중 하나인 중국에서도 온라인 쇼핑 상품의 진위와 품질, 판매자 신뢰 문제가 소비자 보호의 과제로 떠오르고 있다.

해외 브랜드 제품을 손쉽게 구매할 수 있는 전자상거래가 성장했지만, 가품 의심 상품과 불투명한 유통 경로, 미흡한 사후서비스 등이 소비자들의 불만을 낳고 있다.

중국 베이징시 소비자협회는 올해 1월 해외 온라인 쇼핑 분야의 소비자 피해와 불편 사항 조사 결과를 공개하고, 소비자들에게 주의를 당부했다.

협회는 온라인 설문조사와 오프라인 자원봉사자들의 구매 체험을 병행한 조사에서 해외 온라인 쇼핑 분야의 문제점을 확인했다.

조사에서 전체 응답자의 약 90%는 해외 직구 상품이 개인사용 목적으로만 구매할 수 있고 재판매할 수 없다는 규정을 알지 못한 것으로 드러났다.

또 약 40%는 해외 직구 상품에 중국어 실물 라벨이 부착되지 않을 수 있으며, 온라인에서 전자 라벨을 확인해야 한다는 사실을 몰랐다. 20% 이상은 상품의 원산지 기준과 중국 내 기준이 다를 수 있다는 점도 간과했다.

상품 정보의 불투명성과 사후서비스 문제도 지적됐다.

일부 플랫폼은 해외 직구 시 적용되는 특별 규정을 소비자에게 명확히 알리지 않았고, 중국어 라벨을 부착하지 않는 등 현지 언어로 표기한 상품 정보를 제공하지 않았다.

이 외에 소비자들은 해외 사업자와 소통이 어려웠고, 운송 과정에서 포장이 파손되거나 찌그러지는 문제도 발생했다.

이에 협회는 구매 전 약관 확인, 신뢰할 수 있는 플랫폼 선택, 상품 정보 검토, 수령 직후 검수, 거래 증거 보관 등을 소비자들에게 권고했다.

중국의 국가시장감독관리총국이 지난해 12월 공식 홈페이지에 게재한 ‘온라인 거래 플랫폼의 제품 및 서비스 품질 향상을 위한 지침 의견’ 내용. 국가시장감독관리총국 홈페이지 캡처

정부 차원에서도 온라인 거래 상품 품질과 신뢰 문제를 정책적으로 다루고 있다.

국가시장감독관리총국 등 관계 부처는 지난해 12월 ‘온라인 거래 플랫폼의 상품 및 서비스 품질 향상을 위한 지도 의견’을 발표했다. 오는 2030년까지 온라인 거래 플랫폼의 상품과 서비스 품질을 높이고 소비자 만족도를 개선한다는 목표를 제시했다.

특히 지침에는 위조·불량 상품 판매와 허위 상품 표시를 엄격히 단속하고, 플랫폼에 입점한 판매자의 자격과 상품 정보를 확인하도록 하는 내용이 담겼다.

구체적으로는 ‘정품 보증’과 ‘가품 시 10배 보상(假一賠十)’ 등 서비스의 표준화와 보급을 촉진한다.

허위 정품 인증 코드 판매와 가짜 인증 확인 서비스 단속도 명시했다. 생산 단계에서 제품에 식별 코드를 부여하고 플랫폼과 소비자가 이를 확인해 진위와 유통 경로를 추적하는 ‘제품 디지털 여권’ 도입도 추진하기로 했다.

플랫폼의 사후서비스 책임도 강화하는 방향으로 가고 있다. 중국 정부는 신속한 환불과 24시간 내 응답, 소비자 분쟁 해결 절차 개선 등을 유도하고 소비자가 온라인에서 증거를 간편하게 제출할 수 있는 기능도 마련하도록 했다.

국가시장감독관리총국은 “모든 지방자치단체와 관련 부서는 온라인 거래 플랫폼 상품과 서비스 품질 향상의 중요성을 충분히 인식하고 업무를 추진해야 한다”고 강조했다.

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