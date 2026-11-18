한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 18일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 중국 선전에서 열린정상회담에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령이 18일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 중국 선전에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 18일 시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 중국 선전에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 발언하고 있다.

시진핑 중국 국가주석이 18일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 중국 선전에서 열린 이재명 대통령과의 정상회담에서 발언하고 있다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 중국 선전을 방문한 이재명 대통령이 18일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 했다.

정상회담에서는 양국 관계 발전의 성과를 평가하고 교역·투자 등 호혜적 경제협력 확대와 인적교류 활성화, 문화·콘텐츠 교류 등 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 협력 방안을 논의했다.

이 대통령은 "양국은 내년에 수교 35주년을 맞는다. 이 뜻깊은 계기를 양국관계 발전의 새로운 동력으로 만들도록 함께 노력했으면 좋겠다"고 부연했다.

특히 "한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 협상 타결 발판으로 양국이 경제 분야에서 수평적, 호혜적 협력 관계를 더욱 발전시켜 나가기를 희망한다"고 말했다. 회담에 앞서 청와대는 한반도 평화·안정을 위한 협력 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환할 예정이라고 밝혔다.

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