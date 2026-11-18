지능형 공간정보 전문기업 무한정보기술(대표 배경록)은 실제 배송 업무를 수행하는 민간 택배차량 80대에 국산 AI반도체(NPU) 기반 탐지 장비를 적용해 도로 위험정보를 실시간으로 수집하는 대규모 현장 실증을 본격 추진한다고 밝혔다. 회사는 이번 실증을 계기로 별도의 전용 조사차량 없이 일상 운행차량을 활용하는 ‘상시 도로안전 관측망’의 사업화 가능성을 검증할 계획이다.

이번 실증은 과학기술정보통신부가 추진하고 정보통신산업진흥원(NIPA)이 지원하는 ‘AX 실증지원 사업’의 일환이다. 무한정보기술은 인공지능산업융합사업단(AICA)이 주관하는 ‘국산 NPU 수요 확산을 위한 AI 서비스 인프라 전환 및 상용화 촉진’ 과제에 참여해 국산 AI반도체의 도로안전 분야 현장 적용성과 상용화 가능성을 확인하고 있다.

이번 실증에는 택배차량 80대가 투입된다. 택배차량은 물류거점과 배송지역을 오가며 주요 연결도로뿐 아니라 주택가 생활도로, 상가 밀집지역, 이면도로 등 다양한 도로를 반복 운행한다. 무한정보기술은 이 같은 배송 동선을 활용해 도로 위험정보를 수집하고, 운행지역별 관측 범위·반복 관측 빈도·정보 갱신 주기를 정량적으로 검증할 계획이다. 실제 관측 가능 구간은 차량별 배송 동선과 운행시간에 따라 달라진다.

AI 카메라 장착 실시간 포트홀 탐지 택배차량 (사진=무한정보기술 제공)

차량에 탑재된 NPU 기반 온디바이스 AI 장비는 주행 영상을 현장에서 분석해 포트홀을 탐지하고, 탐지 결과와 위치정보를 GIS 기반 통합관리 플랫폼에 전송한다. 도로관리 담당자는 지도에서 위험 발생 위치와 현황을 확인하고, 현장 확인과 보수 조치 업무에 활용할 수 있다. 실증 과정에서는 주행속도, 도로환경, 기상·조도 변화에 따른 탐지 정확도와 처리성능, 장시간 운영 안정성도 함께 검증한다.

무한정보기술은 이번 포트홀 탐지 실증을 출발점으로 도로 위 낙하물, 불법 현수막, 도로표지·안전시설물 파손, 도로시설 및 주변 환경의 변화탐지 등으로 AI 분석 대상을 단계적으로 확대할 계획이다. 수집한 데이터를 도로 및 도시시설물 관리에 활용하는 방안도 검토한다. 확대 분야별 현장 적용 범위와 정확도는 추가 개발 및 검증을 거쳐 확정할 예정이다.

무한정보기술은 실증 이후 서비스 모델도 검토하고 있다. 민간 운행차량이 도로정보를 수집하고, 지방자치단체와 국토관리기관 등 공공 도로관리 주체가 필요한 지역과 위험 유형의 정보를 활용하는 서비스형 모델을 추진한다. 위험정보 알림, 변화 이력 확인, 현장 점검 우선순위 선정 등 도로관리 업무에 활용할 수 있으며, 구독 범위와 제공 방식, 요금체계는 향후 실증 결과와 수요기관의 요구사항을 바탕으로 구체화할 방침이다.

무한정보기술은 이번 현장 실증에서 확보한 운영 경험을 국토교통부 AX-Sprint 사업과 연계해 탐지 기능과 행정 활용성을 고도화하고, 지자체 및 도로관리기관 대상 서비스 확산을 추진할 계획이다. 민간 운행차량을 활용한 도로 위험정보 수집·관리 체계를 구축하는 것이 목표다.

배경록 무한정보기술 대표는 “80대의 택배차량은 단순한 실증 장비 수량이 아니라 도시의 도로를 일상적으로 반복 관측하는 새로운 안전 인프라의 출발점”이라며 “한 번의 주행으로 포트홀부터 시설물 위험정보까지 다양한 데이터를 확보하고, 이를 공공기관이 필요한 만큼 구독하는 구조를 만들어 도로안전 관리의 비용과 대응시간을 함께 줄이겠다”고 밝혔다.

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