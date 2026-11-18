입시학원 시대인재가 시험 부정행위 의혹에 휩싸인 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우씨와 계약을 맺은 지 8일 만에 해지하기로 결정했다.

18일 교육계에 따르면 시대인재는 이날 오전 이씨와 체결한 ‘브레인코치’ 계약을 해지하기로 하고 관련 방침을 이씨 측에 전달했다.

법학적성시험 만점자 이진우씨. 유튜브 채널 '미미미누' 화면 캡처

시대인재는 “시험 공정성이라는 사안의 심각성을 감안했을 때 의혹 해소를 위해 사실관계 검증이 우선돼야 한다고 판단했다”고 밝혔다.

앞서 시대인재는 지난 10일 이씨와 브레인코치 계약을 맺고 영입 사실을 공지했다. 브레인코치는 시험 고득점자의 학습 경험과 공부법 등을 콘텐츠로 제작해 제공하는 역할이다.

이씨는 리트 만점자로서 자신의 학습법을 소개하는 영상과 칼럼 등을 시대인재 홈페이지에 공개할 예정이었다. 그러나 계약 이후 실제 활동하거나 관련 콘텐츠를 제공한 사례는 없는 것으로 파악됐다.

계약 해지 방침은 정해졌지만 관련 절차는 아직 마무리되지 않았다. 시대인재는 이씨 측과 구체적인 해지 조건을 협의하고 있으며, 손해배상이나 위약금 청구 가능성도 검토 중인 것으로 알려졌다.

이번 계약 해지는 최근 이씨를 둘러싼 시험 부정행위 의혹이 확산한 데 따른 것이다. 앞서 올해 세무사 시험 수석 합격자가 부정행위를 저질렀다고 인정한 사실이 알려지면서 리트 전 영역에서 만점을 받은 이씨의 성적에도 의혹이 제기됐다.

이씨는 관련 의혹을 부인하고 있다. 그는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 국어 문제지가 공개되면 서울 강남구의 한 입시연구소에서 문제 풀이와 채점 과정을 생중계해 자신의 실력을 검증받겠다고 예고했다.

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