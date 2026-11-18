유튜브 채널 TEO의 웹 예능 ‘살롱드립’ 화면 캡처

배우 장나라가 SBS 드라마 ‘굿파트너’를 준비하며 접한 실제 불륜 사례에 놀라움을 드러냈다.

장나라는 지난 17일 공개된 유튜브 채널 TEO의 웹 예능 ‘살롱드립’에 배우 김혜윤과 함께 출연해 SBS 드라마 ‘굿파트너’ 시즌2 촬영 비하인드와 작품에 얽힌 이야기를 전했다.

이날 장나라는 ‘굿파트너’의 극본을 맡은 이혼 전문 변호사 최유나 작가와의 인연을 언급했다. 최유나 작가는 현직 이혼 전문 변호사로, 실제 이혼 사례를 바탕으로 한 인스타툰을 연재하고 있다.

장나라는 “원래 인스타툰을 연재하고 계셨다. 제가 그걸 이미 보고 있었다”고 밝혔다.

이어 “‘굿파트너’ 출연 기사가 나기 전이었는데 팔로우하려고 생각해 보니 ‘나 결혼한 지 2년밖에 안 됐네?’ 싶었다”며 “괜히 오해를 살까 봐 출연 기사가 날 때까지 기다렸다. 혹시라도 오해하실까 봐 그랬다”고 설명해 웃음을 안겼다.

김혜윤 역시 최유나 작가와 직접 만났던 일화를 전했다. 그는 “표정 변화가 크게 없으시더라. 리액션이 크지 않아 어떤 감정으로 이야기를 듣고 계신지 잘 느껴지지 않았다”며 “나중에 대화하면서 직업 특성상 표정을 많이 쓰지 않는다고 말씀해 주셨다”고 말했다.

이후 MC 장도연은 최유나 작가가 실제 이혼 사건을 다루는 만큼 작품에 참고할 만한 흥미로운 이야기도 많이 알고 있을 것 같다고 물었다.

이에 장나라는 ‘굿파트너’ 시즌1을 준비할 당시에도 실제 사례를 각색하는 과정에 궁금증이 있었다고 밝혔다.

그는 “이런 이야기를 드라마로 만들면 실제 인물이 특정되는 것 아니냐고 여쭤봤다”며 “그랬더니 ‘이렇게 써도 누구인지 특정할 수 없을 만큼 많이 일어나는 일들을 각색했다’고 하시더라”고 전했다.

장나라를 더욱 놀라게 한 것은 극적인 드라마 속 사건들이 현실에서는 생각보다 흔하게 벌어진다는 사실이었다.

장나라는 “이런 일이 특정할 수 없을 정도로 흔하다고 싶었다”며 “밤에 자기 전에도 그 생각이 났다. 그런 사례들을 보면서 ‘왜 이렇게 부지런하지?’라는 생각이 들었다”고 털어놨다.

특히 시즌1에서 접한 한 실제 사례를 언급하며 놀라움을 감추지 못했다. 한 사건에서 상간녀로 지목된 피고인이 무려 5명이나 됐다는 것.

장나라는 “시즌1 때 마지막 사례였는데 상간녀라고 나와서 피고인이 5명이었다. 월화수목금 느낌이었다”며 “이게 가능한가 싶었는데 너무 많더라. 정말 엄청난 정성과 부지런함이라고 생각했다”고 말했다.

이를 들은 장도연은 “주말에는 쉬었네. 주 5일제처럼”이라고 받아쳤고, 이어 “어떡하냐. 요지경 세상이다”라며 황당함을 드러냈다.

한편 SBS ‘굿파트너2’는 2024년 방영된 시즌1에 이어 새롭게 돌아오는 이번 시즌은 이혼 사건을 전문으로 하는 대표 변호사 차은경(장나라)과 경력직 변호사 강혜성(김혜윤)이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 이야기를 그린다. 오는 20일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

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