단백질 셰이크와 닭가슴살 위주의 식단이 대세로 자리 잡은 지도 수년이 흘렀다. 철저한 식단 관리를 추구하는 직장인들과 운동 마니아들 사이에서 단백질은 언제나 1순위 영양소였다. 하지만 최근 단백질 편중 식단이 초래하는 소화 불량과 장내 환경 불균형에 대한 피로감이 누적되면서, 영양학계와 식품업계의 시선은 전혀 다른 곳을 향하고 있다. 바로 장 건강과 전신 웰니스의 연결고리인 ‘식이섬유’다.

무작정 채우던 근육의 시대를 지나, 내 몸의 속도를 맞추는 새로운 식탁의 기준. 픽사베이

한국농수산식품유통공사(aT)의 ‘가공식품 세분시장 현황’ 보고서에 따르면, 육류·단백질 중심의 기존 식단관리식에서 통곡물·콩류 등 식물성 원료를 강조한 식이섬유·저당 간편식 카테고리로 소비자의 선택지가 빠르게 확장되고 있는 것으로 나타났다. 단순한 체중 감량을 넘어 장내 유익균을 살리고 대사 기능을 원활하게 만드는 ‘스마트 미식’이 새로운 주류로 자리 잡고 있는 셈이다.

식이섬유가 현대인의 식탁에서 주목받는 결정적 배경은 장내 미생물(마이크로바이옴) 생태계와의 밀접한 연관성 때문이다. 현대인들은 불규칙한 생활 습관과 배달 음식 소비로 인해 장내 유익균이 줄어들고 만성적인 더부룩함을 겪는 경우가 많다. 질병관리청이 발간한 ‘국민건강통계(국민건강영양조사)’와 보건복지부의 ‘한국인 영양소 섭취기준’ 자료에 따르면, 성인의 1일 식이섬유 충분섭취량은 남성 25~30g, 여성 20g 수준이지만 실제 한국인의 평균 섭취량은 약 21g에 그치고 있다. 특히 불규칙한 식습관이 잦은 2030 세대는 평균 섭취량이 10g 후반대에 머물러 남녀 모두 권장 기준을 채우지 못하는 비율이 높으며, 전체 성인의 약 70% 이상이 기준치 미만을 섭취하는 것으로 나타났다. 여기에 지나친 고단백 편중 식단까지 더해지면 장내 미생물 균형이 무너지면서 오후마다 가스가 차고 집중력이 흐려지는 만성 피로와 소화 장애를 겪기 쉽다. 이 과정에서 섭취하는 식이섬유는 소화 효소로 분해되지 않고 대장까지 도달해 유익균의 영양 공급원이 되며, 배변 활동 개선을 넘어 전신 면역력과 대사 안정에 기여하는 핵심 역할을 수행한다.

오후마다 찾아오는 이유 없는 무거움, 해답은 비워내고 다스리는 장내 생태계에 있다. 픽사베이

특히 최근 시장에서 각광받는 식재료는 단연 귀리와 렌틸콩, 치커리 뿌리 추출물 등이다. 귀리는 풍부한 수용성 식이섬유가 혈중 콜레스테롤을 걷어내고 포만감을 오래 붙잡아주며, 렌틸콩은 식물성 단백질과 식이섬유를 동시에 공급한다. 과거에는 거칠고 맛없는 다이어트 푸드로 치부되었던 이들 식재료가 최근에는 간편하게 조리 가능한 형태로 진화하며 직장인들의 일상 식단에 파고들고 있다.

구체적으로 귀리는 전날 밤 우유나 두유에 담가두기만 하면 완성되는 ‘오버나이트 오트밀’로 아침 식사 대용으로 가볍게 즐기기 좋고, 렌틸콩은 삶아서 샐러드에 얹거나 주말에 카레·수프 등에 섞어 끓이면 거부감 없이 맛있게 섭취할 수 있다. 예컨대 점심에 단백질 위주의 닭가슴살 샐러드를 먹는다면 여기에 렌틸콩이나 병아리콩 한 스푼을 얹고, 아침에는 삶은 계란에 오버나이트 오트밀을 곁들이는 식의 조합이 직장인들에게 현실적인 식단이다.

번거로운 조리 없이 전날 밤의 작은 준비만으로 완성되는 직장인의 현실적인 아침. 픽사베이

다만 전문가들은 식이섬유를 갑자기 과도하게 늘릴 때의 주의점도 함께 당부한다. 임상영양학계 관계자는 “단백질 중심의 식단에만 치우치면 장내 환경이 경직되기 쉽다”며 “매일 먹는 주식이나 간식에 식이섬유가 풍부한 통곡물과 콩류를 자연스럽게 섞어주는 것만으로도 피로감을 더는 데 큰 도움이 된다”고 설명했다.

평소 식이섬유 섭취가 적던 사람이 갑자기 양을 늘리면 장내 유익균이 적응하는 과정에서 일시적인 복부 팽만감이 생길 수 있다. 따라서 처음에는 섭취량을 조금씩 늘려가며 충분한 물을 함께 마셔주는 것이 장 트러블을 막는 요령이다. 전문가들은 한 끼 식단에서 단백질과 식이섬유를 채소와 곡류를 곁들인 균형 잡힌 비율로 맞출 때 장내 유익균이 가장 활발하게 증식한다고 조언한다.

자극적인 배달 음식 대신 주말의 30분으로 차려낸 가장 정직한 일상의 회복. 픽사베이

배달 앱을 멀리하고 주말 30분을 투자해 귀리와 렌틸콩 기반의 건강한 밀프렙을 준비하는 직장인들이 늘어나는 이유도 여기에 있다. 수많은 종류의 영양제나 단백질 보충제에 쏟아붓던 시선이, 이제는 가장 원초적이고 자연스러운 통곡물과 콩류의 가치로 옮겨가고 있다. 내 몸의 신호에 맞춰 식탁의 질을 바로 세우는 이 근본적인 전환이야말로, 진짜 웰니스를 살아가는 현대인들의 현명한 생존 방식일지도 모른다.

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