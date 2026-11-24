잠을 충분히 잤는데도 하품이 계속 나온다면 수면장애나 다른 건강 문제가 원인일 수 있다. 하품은 졸음이나 피로, 지루함과 함께 나타나는 흔한 반응이지만 편두통이 오기 전이나 일부 신경계 질환이 있을 때 평소보다 잦아지기도 한다.

충분히 자고도 하품이 반복된다면 수면 상태나 건강 문제를 확인해볼 수 있다. 클립아트코리아

◆ 두통 전 하품·피로…편두통 전구 증상일 수도

편두통 발작 전에는 하품이 늘고 피로감·목 뻣뻣함·메스꺼움이 생길 수 있다. 이런 전구 증상은 두통이 시작되기 몇 시간에서 48시간 전 사이에 나타날 수 있다. 한쪽 머리가 욱신거리는 두통이 반복되거나 빛과 소리에 예민해지는 증상이 동반되면 편두통을 의심해볼 수 있다.

하품이나 피로가 생긴 때와 두통이 시작된 시점, 수면·식사·스트레스 상태를 기록해두면 진료를 받을 때 도움이 된다. 두통이 잦거나 일상생활에 지장을 준다면 진통제를 계속 복용하기보다 의료진과 치료 방법을 상의하는 게 좋다.

◆ 갑작스러운 마비·언어장애 땐 즉시 119

뇌졸중은 뇌혈관이 막히거나 터져 뇌 기능에 손상을 주는 질환이다. 급성 뇌졸중 환자에게서 비정상적으로 잦은 하품이 관찰된 사례가 있지만, 하품만으로 뇌졸중을 판단할 수는 없다. 갑작스러운 하품과 함께 다른 신경학적 증상이 생기는지 확인해야 한다.

갑자기 한쪽 얼굴이나 팔다리에 힘이 빠지거나 말이 어눌해지는 등 뇌졸중 의심 증상이 나타나면 즉시 119에 신고해야 한다. 클립아트코리아

한쪽 입꼬리가 처지거나 얼굴·팔·다리에 갑자기 힘이 빠지고 감각이 둔해질 수 있다. 말이 어눌해지거나 상대의 말을 이해하기 어렵고 시야가 흐려지거나 심한 어지럼증·균형 장애를 겪기도 한다. 음식을 삼키기 어려워지는 경우도 있다. 이런 증상이 갑자기 나타나면 잠시 뒤 나아지더라도 곧바로 119에 신고해야 한다. 직접 운전해 병원으로 이동하지 말고 구급차를 이용하는 게 안전하다.

◆ 신경계 질환부터 복용 약까지…하품 원인 다양

뇌전증 발작 전후나 파킨슨병 등 일부 신경계 질환이 있을 때 하품이 평소보다 자주 나올 수 있다. 파킨슨병 환자는 손발 떨림과 근육 경직, 동작이 느려지는 증상을 함께 보일 수 있다. 뇌전증 환자는 의식 변화나 발작을 겪기도 한다. 하품만으로 질환을 판단할 수는 없으며 이런 증상이 동반되는지 확인해야 한다.

잠을 충분히 자도 낮에 심한 졸림과 집중력 저하가 이어진다면 수면무호흡증 등 수면장애가 원인일 수 있다. 클립아트코리아

밤에 충분히 잤는데도 낮에 심하게 졸리고 집중하기 어렵다면 수면무호흡증 등 수면장애를 의심해볼 수 있다. 코골이가 심하거나 자는 동안 숨을 멈춘다는 말을 들었고 아침 두통까지 있다면 진료를 받아보는 게 좋다.

일부 약물도 하품을 유발할 수 있다. 새 약을 복용한 뒤 하품이 늘었다면 임의로 끊지 말고 처방한 의료진이나 약사에게 문의해야 한다.

◆ 하품·메스꺼움·식은땀…실신 전 신호일 수도

하품은 실신 전 전조 증상으로 나타나기도 한다. 오래 서 있거나 심한 통증을 겪은 뒤 하품이 나고 어지럼증·메스꺼움이 뒤따를 수 있다. 식은땀이 나거나 얼굴이 창백해지고 시야가 흐려지기도 한다. 이때 미주신경 반응으로 혈압이 떨어지고 심장박동이 느려지면 뇌로 가는 혈류가 줄어 실신할 수 있다.

하품은 어지럼증·메스꺼움·식은땀 등과 함께 실신 전 신호로 나타나기도 한다. 클립아트코리아

어지럼증이나 메스꺼움이 느껴지면 바닥에 누워 다리를 의자나 벽에 기대 몸통보다 높게 올린다. 누울 수 없다면 앉아서 머리를 낮추고 불편한 증상이 가라앉을 때까지 갑자기 일어나지 않는다. 실제로 의식을 잃었거나 이런 일이 반복되면 진료를 받아 원인을 확인해야 한다.

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