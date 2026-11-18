2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 서울 용산전자상가가 서울대 합격생을 대거 배출한 것처럼 꾸민 인공지능(AI) 이미지가 온라인에서 화제를 모으고 있다. 이는 AI와 초소형 전자기기를 이용한 시험 부정행위 논란을 풍자한 것이다.

18일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 ‘내년 3월 용산전자상가’라는 제목의 이미지가 확산하고 있다. 해당 게시물은 전날 처음 올라온 뒤 조회수 6만회를 넘기는 등 관심을 끌었다.

이미지에는 용산전자상가로 보이는 상가 통로 양쪽 매장에 대형 현수막이 걸려 있다. 한 카메라 판매점에는 ‘서울대 70명, 합격을 축하합니다’라는 문구가 적혀 있고, 맞은편 컴퓨터 매장에는 ‘서울대 48명, 전 과목 1등급 배출!’이라는 현수막이 걸려 있다.

사회관계망서비스(SNS) 캡처

현수막에는 각각 ‘(주)엘에이지카메라’와 ‘(주)빅이지컴퓨터’라는 업체명이 등장한다. 실제 매장의 합격 실적이 아니라 AI로 제작한 가상 이미지다. 입시학원에서 흔히 볼 수 있는 대학 합격 홍보 문구를 전자제품 판매점에 적용했다.

이 이미지가 주목받은 배경에는 최근 불거진 세무사 시험 부정행위 사건이 있다. 올해 제63회 세무사 시험에서 수석 합격한 한모씨가 초소형 카메라와 휴대전화, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 자수하면서 첨단 전자기기를 악용한 시험 부정행위가 논란이 됐다.

이미지 제작자는 초소형 카메라와 AI 장비만 있으면 높은 시험 성적을 얻을 수 있다는 상황을 가정해 전자상가가 입시 명문 학원보다 더 많은 합격자를 배출하는 모습을 연출한 것으로 풀이된다.

누리꾼들은 “명문학원 대신 명문전자상가”, “이제 입시 준비하려면 용산으로 가자”, “대치동, 목동에 전자상가 생길 듯” 등의 반응을 보였다. 웃음을 유발하면서도 시험의 공정성이 첨단기술의 발전 속도를 따라가지 못하는 현실을 꼬집었다는 평가도 나왔다.

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