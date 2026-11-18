미국 민주당이 전통적인 공화당 강세 지역인 알래스카주 연방 상원 선거에서 승리했다. 민주당 후보가 알래스카주 상원 선거에서 승리한 것은 18년 만으로, 민주당은 이번 중간선거에서 상원 100석 중 56석을 확보하게 됐다.

AP통신은 17일(현지시간) 지난 3일 치러진 알래스카주 연방 상원 선거에서 민주당 메리 펠톨라 후보가 현역 상원의원인 공화당 댄 설리번 후보를 꺾었다고 보도했다.

알래스카주 연방 상원의원 당선된 민주당 메리 펠톨라 후보. AP연합뉴스

펠톨라 후보는 50.12%를 득표해 설리번 후보(45.80%)를 앞섰다. 알래스카주는 과반 득표자가 나올 때까지 유권자의 선호 순위에 따라 표를 재분배하는 선호투표제를 시행하지만, 펠톨라 후보가 1차 투표에서 과반을 얻어 추가 재분배 없이 승리했다.

알래스카주는 이번 중간선거에서 상원 선거 결과가 가장 늦게 결정된 지역이다. 펠톨라 후보의 승리로 민주당은 공화당이 차지했던 상원 의석 9석을 가져오며 56석을 확보했다. 공화당 의석은 기존 53석에서 44석으로 줄었다.

알래스카주는 1968년 이후 대통령 선거에서 줄곧 공화당 후보를 지지해 온 대표적인 공화당 강세 지역이다. 연방 상원 의석 2석도 공화당이 오랫동안 장악해 왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 선거를 앞두고 알래스카주를 찾아 설리번 후보를 지원하기도 했다.

알래스카 원주민 출신인 펠톨라 후보는 2022년 원주민으로는 처음으로 이 지역 연방 하원의원에 당선됐다. 이번 승리로 알래스카 원주민 출신 첫 연방 상원의원이라는 기록도 세우게 됐다.

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