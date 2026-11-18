프로야구 KIA 타이거즈 김도영(23)이 데뷔첫 KBO 수비상을 차지했다.

한국야구위원회(KBO)는 18일 김도영을 비롯한 2026 ADT캡스 KBO 수비상 수상자 10명을 발표했다. 각 구단 단장과 감독, 코치로 구성된 투표인단의 점수 75%와 수비 기록 점수 25%를 합산한 결과, 김도영은 3루수 부문에서 투표(29.61점)와 수비 기록(5.42점) 모두 1위에 올랐다. 총점 35.03점으로 2023년과 2024년 이 부문 수상자인 허경민(21.91점·KT)을 따돌렸다.

2026 아시아 프로야구 챔피언십을 준우승으로 마친 대한민국 야구 대표팀 김도영이 16일 오후 서울 강서구 김포국제공항을 통해 귀국하고 있다. 뉴시스

김도영은 올해 정규시즌 135경기를 뛰었다. 타율 0.308에 118타점을 올렸고, 홈런 45개를 쳐 생애 첫 홈런왕에 등극하며 부상으로 많은 경기에 나서지 못했던 지난해 아쉬움을 털어냈을 뿐 아니라 3루 수비에서도 눈에 띄게 성한 모습을 보였다. 정규시즌 최우수선수(MVP)에 뽑혔던 2024년 실책 30개를 기록했던 김도영은 올해 119경기에서 992이닝 동안 실책을 10개밖에 하지 않았다.

김도영은 프로야구 은퇴 선수 모임인 일구회가 주는 2026년 뉴트리디데이 일구대상 수상자로도 선정돼 기쁨이 더했다.



SSG 좌익수 기예르모 에레디아(28.91점)는 2023년 KBO 수비상이 제정된 이래 유일하게 4년 연속 수상했다. 중견수 박해민(53.29점·LG)과 우익수 김성윤(48점·삼성)도 지난해에 이어 수상했다. SSG 키스톤 콤비인 2루수 정준재와 유격수 박성한은 수비상을 동반 수상했다. 1루수 오스틴 딘(37.35점·LG)은 2024년에 이어 두 번째로 수상했고, 투수와 포수 부문에선 각각 두산 곽빈(17.13점)과 한화 허인서(17.24점)가 뽑혔다. 올해 신설된 유틸리티 부문 초대 수상자는 LG 구본혁(68.15점)이다.

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