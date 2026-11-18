인공지능(AI)을 활용해 시험에서 부정행위를 저질렀다는 의혹을 받는 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우씨가 18일 경찰에 고발당했다.

방민우 법무법인 민 변호사는 이날 ‘새로운 미래를 위한 청년변호사들’을 대리해 이씨의 공무집행방해 및 업무방해 등 혐의를 수사해달라는 취지의 고발장을 서울 관악경찰서에 제출했다.

서울관악경찰서. 뉴시스

고발장에는 이씨가 지난해 치른 2026학년도 대학수학능력시험(수능)과 올해 만점을 받은 리트 시험에서 각각 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해 혐의가 있는지 확인해달라는 내용이 담겼다. 이와 함께 이씨가 공개한 성적표 등에 대한 공문서·사문서 변조 및 변조공문서 행사 혐의 여부도 수사해달라고 요청한 것으로 전해졌다.

방 변호사는 “금융거래 내역을 확인해 부정행위와 관련된 물품을 구매했는지 살펴볼 필요가 있다”며 “명의자 휴대전화의 통신기록을 확보해 시험 당시 사용 여부도 확인해야 한다”고 말했다.

이씨는 지난 7월 치러진 2027학년도 리트에서 언어이해와 추리논증 70문항을 모두 맞혀 주목받았다. 그러나 이후 공개된 시험지에서 일부 문항의 답을 한 칸씩 밀려 적었다가 수정한 흔적이 발견되면서 AI를 이용해 부정행위를 저지른 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

특히 이씨가 지난해 수능 직전 생명과학Ⅱ 과목의 기초 개념을 제대로 이해하지 못한 상태에서 과외를 받았다는 주장이 온라인을 중심으로 확산하면서 수능 성적에 대한 의혹까지 불거졌다. 다만 현재까지 이씨가 실제 부정행위를 저질렀다는 사실은 확인되지 않았다.

이씨는 관련 의혹을 부인하고 있다. 이씨는 19일 치러지는 2027학년도 수능 국어 영역 문제를 생중계로 풀어 자신의 실력을 검증받겠다는 입장이다.

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