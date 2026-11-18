[남정훈 기자] “홍창기, 김호령이 웃는다”

SSG가 2020년부터 인천의 외야 한 가운데를 지켜온 FA 외야수 최지훈과 4년 총액 67억원의 계약을 체결했다. 이번 FA 시장에서 ‘중견수 3인방’ 중 하나인 최지훈이 4년 67억원 규모의 계약을 맺으면서 김호령과 홍창기도 이 금액이 기준이 될 전망이다. FA 시장의 폭등 레이스가 시작됐다.

SSG는 18일 “최지훈과 계약기간 4년, 총액 67억 원(계약금 38억 원, 연봉 20억 원, 옵션 9억 원)에 계약을 체결했다”고 발표했다. 이로써 SSG는 다가오는 청라돔 시대를 앞두고 핵심 센터라인을 공고히 하는 것은 물론, 향후 팀을 이끌어갈 경쟁력 있는 외야 중심축을 구축했다.

광주제일고-동국대를 졸업한 최지훈은 2020년 신인드래프트 2차 3라운드(전체 30순위)로 입단해 데뷔 첫해부터 주전 중견수로 두각을 드러냈다. 올 시즌까지 7시즌 동안 통산 930경기에 출전해 타율 0.273, 출루율 0.335, 장타율 0.383, 948안타, 321타점, 177도루를 기록하며 팀의 핵심 전력으로 활약해 왔다.

특히 최지훈은 2022시즌 144경기 전 경기에 출전해 타율 0.304, 173안타, 10홈런, 31도루, 출루율 0.362, 장타율 0.427로 커리어하이를 기록하며 SSG의 KBO 리그 최초 ‘와이어 투 와이어’ 통합우승에 크게 기여한 바 있다.

무엇보다 최지훈은 데뷔 시즌인 2020년부터 올해까지 단 한 시즌도 거르지 않고 7년 연속 100안타와 두 자릿수 도루를 동시에 달성하며 리그 최고 수준의 내구성과 꾸준함을 입증했다.

SSG는 최지훈의 독보적인 수비 가치와 공헌도에 큰 점수를 매겼다. 올 시즌 최지훈은 141경기에 출전해 리그 외야수 중 가장 많은 1196이닝을 소화하면서도 0.988의 높은 수비율을 기록하며 SSG 외야의 중심을 지켰다. 타석에서도 개인 단일 시즌 최다인 13홈런과 64타점을 올리며 클러치 능력을 발휘했다.

SSG는 최지훈이 검증된 공·수·주 능력뿐만 아니라 매 경기 몸을 사리지 않는 허슬플레이와 넘치는 투지로 팀에 활력을 불어넣는 만큼, 앞으로도 공수 양면에서 핵심적인 역할을 해줄 것으로 기대한다. 아울러 최지훈은 이번 계약을 통해 그동안 응원해 준 팬과 지역사회에 보답하고자 1억 원의 기부 의사를 구단에 전달했으며, 기부금은 향후 인천 지역사회를 위해 사용된다.

계약을 마친 최지훈은 “데뷔 첫해부터 지금까지 SSG라는 팀에서 뛰며 선수로서 정말 많은 사랑을 받았다. 좋은 조건으로 계약을 체결해 준 구단에 감사드린다. 이제는 팀의 중심을 잡아야 하는 위치인 만큼, 그라운드 위에서 누구보다 투지 넘치는 모습으로 팀 승리에 기여하고 싶다. 팬분들과 함께 다시 한번 우승의 기쁨을 누릴 수 있도록 최선을 다해 뛰겠다”고 소감을 밝혔다.

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