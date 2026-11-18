“흑색 연필 말고 아무것도 시험장에 가져가면 안 된다는 게 거짓말이 아니라고요?”

18일 오전 서울 중구 중앙고에서 만난 재수생 박모(19)씨는 이렇게 말했다. 수험표를 배부 받고 시험장을 확인하러 오는 길에 관련 기사를 통해 소식을 알았다는 박씨는 “전례 없는 일이라 진위를 의심했다”며 “4년 동안 늘 쓰던 지우개와 샤프심 브랜드가 있는데, 당일에 어떤 걸 쓰게 될지 몰라 만족스럽지 않다”고 했다.

전국 학교에서는 수험표 배부와 최종 수험생 유의사항 안내가 이뤄지는 이날까지도 정부 지침이 바뀌면서 혼란이 계속됐다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 종로구 중앙고등학교에서 학생들이 공부하고 있다. 연합뉴스

교사들은 학생들의 긴장을 풀어주려 애썼지만 수능 유의사항 안내 영상과도 다른 내용이 많고 변경된 휴대 가능 물품을 긴급 안내하는 등 돌발 상황이 이어졌다.

이날 오전 중앙고 2반에 모인 남학생 20여명은 2026학년도 수능 국어 시험지를 풀거나 과목 개념 정리 노트를 들여다봤다. 담임 교사 이지원씨는 수험생 유의사항 영상을 함께 시청하며 “지난해까지는 가방을 교실 앞뒤로 제출했지만 올해부터는 복도에 내놓는 것”이라며 “변경된 내용이 많지만 ‘수험표, 신분증, 도시락, 물, 시계’만 생각하라”고 거듭 강조했다.

유의사항 시청이 끝난 후에야 중앙고 교무부장의 긴급 공지로 ‘흑색 연필 제외 모든 필기구의 휴대 불가’ 지침이 내려왔다. 교육부는 컴퓨터용사인펜, 수정테이프, 지우개, 샤프심에 대한 시험 중 휴대를 기존 허가했던 것에서 불가로 변경했다. 이씨는 “어제 말했던 어떤 컴퓨터용사인펜은 되고 안 된다고 설명했던 지침은 다 신경쓰지 않아도 된다”고 설명했다.

2027학년도 대학수학능력시험 예비소집일인 18일 N수생(졸업생·검정고시생)수험표 배부 장소인 경기 수원시 장안구 수원북중학교 체육관에 수험생 유의사항 안내 영상물이 나오고 있다. 뉴시스

학생들은 정부 지침이 ‘부정행위를 잡아낼 수 없을 것’이라면서도 당장 시험을 앞두고 동요하지 않으려는 모습이었다.

중앙고 고3 황수인(18)군은 “서울대 의대만 생각하고 지금껏 달려와 신경이 안 쓰이지 않지만 생각하지 않으려고 애쓰고 있다”했다. 시험장 위치를 확인하러 왔다는 재수생 박모(19)씨는 “목표로 하는 곳이 정원 수 많지 않은 곳이다. 의대와 서연고를 합치면 정원이 3000명 남짓”이라며 “소수 표본이라도 유입되면 유의미한 변화를 만드는데 유감스럽다”고 했다. 박씨는 “할 수 있는 게 최선을 다 하는 거 밖에 없지만 씁슬하고 유감스럽다”고 말했다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 종로구 중앙고등학교에서 열린 장행식에서 수험생들이 후배들의 격려를 받으며 학교를 나서고 있다. 연합뉴스

긴장된 표정은 학교 선생님들이 준비한 응원 영상과 후배들의 장행식을 받고서야 풀렸다. 같은 시험장에 배정된 학생들은 삼삼오오 모여 이동했다. 학생들은 수액을 맞겠다, 헷갈린 개념을 정리하고 내일 최종 확인할 노트를 만들 예정이라는 계획을 밝혔다.

내일 예정된 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 원서를 제출한 수험생은 55만1864명이다. 이날 수험생들은 예비소집을 통해 시험장 위치를 확인하고 수험생 유의사항 안내지 등을 배부받는다.

지난해 수능은 출산율이 이례적으로 높았던 ‘황금돼지띠’ 2007년생 여파로 재학생이 직전해보다 9% 넘게 증가했다. 하지만 올해는 ‘N수생’이 19만6473명으로 23년만에 최대 규모를 기록했다.

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