CJ ENM의 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스가 ‘2026 MAMA AWARDS’를 글로벌 시청자들이 즐길 수 있도록 라이브 콘텐츠를 준비했다.

엠넷플러스는 오는 11월20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열리는 ‘2026 MAMA AWARDS’를 글로벌 생중계한다며 18일 이같이 밝혔다. 엠넷플러스는 올해 아티스트의 컴백쇼와 콘서트부터 KCON 등 다양한 공연·라이브 콘텐츠를 선보이며 전 세계 팬들과 ‘최애’의 주요 무대를 연결해왔다.

CJ ENM 제공

K팝에 대한 수요, 라이브 콘텐츠에 대한 수요는 확실하다. 지난 3월 진행된 제로베이스원(ZEROBASEONE) 월드투어 앙코르 서울 공연 온라인 라이브에선 엠넷플러스를 통해 현장을 찾지 못한 전 세계 팬들이 함께했다. 월드투어 피날레를 향한 글로벌 팬들의 뜨거운 관심이 라이브 참여로 드러났다. 지난 9월 진행된 아이브(IVE) 월드투어 타이베이 공연 역시 대만·일본·홍콩·미국·캐나다 등 총 34개 지역에서 라이브 시청권 구매가 이뤄졌는데, 이는 엠넷플러스 해외 공연 라이브 가운데 최다 판매 기록이다. 오는 22일엔 몬스타엑스(MONSTA X) 앙코르 콘서트, 29일엔 마마무(MAMAMOO) 월드투어 타이베이 공연도 엠넷플러스를 통해 온라인 생중계된다.

KCON에서도 라이브 콘텐츠 이용 증가세가 이어졌다. 지난 5월 열린 ‘KCON JAPAN 2026’에선 레드카펫 라이브 조회수가 전년 대비 3.6배 증가했다. X STAGE 라이브 조회수도 3.8배 늘었다. 8월 개최된 ‘KCON LA 2026’에서도 무료 라이브 전체 조회수가 전년 대비 약 1.8배 증가했다. 라이브 시청을 통해 K팝 콘텐츠 이용도 확장하는 모양새다. 엠넷플러스는 ‘KCON LA 2026’ 관련 콘텐츠 이용자 10명 중 8명 이상이 해당 아티스트의 다른 영상이나 K-POP 콘텐츠를 추가로 시청했다고 전했다.

글로벌 K팝 팬들의 시선이 쏠리는 MAMA에서도 엠넷플러스의 라이브 콘텐츠는 빛을 발할 것으로 보인다. 엠넷플러스는 ‘2026 MAMA AWARDS’ 현장도 글로벌 생중계한다. 양일간 레드카펫과 시상식을 실시간으로 전하면서 전 세계 팬들이 지역의 제약 없이 2026 MAMA AWARDS의 무대와 순간을 함께할 수 있도록 할 계획이다.

특히 생중계 전후 2026 MAMA AWARDS를 즐길 수 있는 경험도 한층 넓어진다. 엠넷플러스는 ‘Mnet Plus Reward Card for MAMA AWARDS)’와 ‘MAMA FAN FESTA’ 연계 ‘STAMP RALLY’ 등을 통해 콘텐츠 시청과 미션, 온·오프라인 참여를 연결할 예정이다. 특히 ‘FAN CHALLENGE’는 온라인 시청 예약과 아티스트 응원 댓글, 오프라인 현장 미션 등을 통해 스탬프를 적립하는 방식이다. 오사카 현장을 찾은 팬뿐 아니라 현장을 방문하지 못하는 글로벌 팬들도 온라인으로 참여할 수 있다.

엠넷플러스 내 MAMA AWARDS 전용 허브에서는 관련 소식부터 리워드·MAMA FAN FESTA·생중계 정보까지 한눈에 확인할 수 있다. 시상식을 기다리는 순간부터 당일 라이브까지 2026 MAMA AWARDS를 즐기는 경험을 하나의 흐름으로 연결한다.

엠넷플러스 관계자는 “글로벌 팬들이 좋아하는 아티스트의 주요 무대를 어디서든 실시간으로 함께하고, 그 관심을 또 다른 콘텐츠와 경험으로 이어갈 수 있도록 공연·라이브 콘텐츠를 확대하고 있다”며 “이번 ‘2026 MAMA AWARDS’를 비롯해 앞으로도 K-POP의 주요 순간을 글로벌 팬들이 보다 쉽고 다채롭게 즐길 수 있도록 콘텐츠와 서비스를 지속 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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