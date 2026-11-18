서울 송파구가 대학수학능력시험을 치른 관내 수험생과 학부모를 대상으로 정시 입시설명회와 일대일 진학컨설팅을 운영한다.

지난해 12월 송파구청 대강당에서 열린 ‘2026학년도 정시 대비 입시설명회’에서 서강석 송파구청장이 인사말을 하고 있다. 송파구 제공

송파구는 다음 달 17일 오전 10시 구청 대강당에서 ‘2027학년도 정시 대비 대학입시설명회’를 개최한다고 18일 밝혔다. 올해 다섯 번째 입시설명회로 다원교육 정성민 소장을 초청해 대학수학능력시험 총평과 정시 전형 지원 전략을 공개한다.

수능 성적대별 지원 전략과 주요 대학별 정시모집 요강, 모집군별 합격 지원 전략 등을 주제로 궁금증을 해결한다. 참여를 원하는 수험생이나 학부모는 이날 오전 10시부터 송파런 누리집에서 신청하면 된다. 참가비는 무료이며 선착순 400명을 모집한다.

구는 수험생의 실제 수능 성적을 토대로 지원 전략을 안내하는 ‘정시 대비 1:1 진학컨설팅’도 다음 달 21일부터 30일까지 진행한다. 현직 고등학교 진로·진학 상담 전문가가 상담을 통해 지원 가능한 대학을 확인하고 희망 진로와 연계한 대입 전략 수립을 돕는다. 상담은 관내 수험생을 대상으로 송파런 진학학습지원센터와 헤드센터에서 실시한다. 평일은 오후 5시부터 8시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 6시까지다. 상담은 1회당 50분씩 이뤄진다. 관심 있는 관내 수험생은 무료로 참여할 수 있고 선착순 100명을 모집한다. 신청은 이날부터 송파런 누리집에서 할 수 있다.

서강석 송파구청장은 “급변하는 입시 환경으로 고민이 많은 수험생과 학부모를 위해 입시설명회와 1:1 진학컨설팅을 내실 있게 준비했다”며 “수험생들이 유익한 정보를 얻어 입시 전략을 성공적으로 수립해 모두 원하는 결과를 얻었으면 좋겠다”고 말했다.

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