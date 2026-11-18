현대로템이 차세대 항공우주 및 국방 유도무기 분야의 핵심인 추진기관 기술 내재화를 위해 연구 인프라를 대폭 확장하며 미래 우주·방산 시장 선점에 나섰다.

현대로템은 지난 17일 충남 서산시에 위치한 항공우주추진시험센터에서 ‘제2시험동 준공식’을 열었다고 18일 밝혔다.

현대로템 서산 항공우주추진시험센터 제2시험동 전경. 현대로템 제공

1998년 약 2만3140㎡(7000평) 규모로 조성된 서산 항공우주추진시험센터는 설립 30주년을 앞두고 대한민국 민간 주도 ‘뉴 스페이스(New Space)’ 시대의 기틀을 다진 상징적 공간이다.

국내 최초이자 유일하게 극초음속·초음속 엔진 시험설비를 갖춘 이곳은 국내 첫 액체추진로켓(KSR-III) 엔진부터 한국형발사체 누리호의 추진기관 시스템 시험설비까지 개발하며 명실상부한 종합 항공우주 기술 거점으로 자리매김해 왔다.

내년부터 본격 가동될 제2시험동은 기존 제1시험동과 연계해 극초음속 엔진과 재사용 우주발사체용 메탄엔진(35t·10t급), 인공위성을 궤도에 안착시키는 발사체 상단 엔진의 주요 구성품 개발을 전담하는 핵심 기지로 활용된다.

내부에는 각종 엔진의 안정적 연소시험을 수행하는 추진시험설비와 개별 부품의 성능을 정밀 검증하는 성능시험실, 최첨단 안전관리 설비가 완비돼 연구진이 기술 개발에만 전념할 수 있는 최적의 환경을 갖췄다.

현대로템은 이번 인프라 확충을 발판 삼아 차세대 엔진 기술 고도화에 속도를 낼 방침이다.

우선 극초음속 엔진 분야에서는 음속의 5배 이상 속도로 비행해 장거리·고속 기동 및 타격에 유리한 ‘고체 스크램제트 엔진’과 속도에 따라 램제트와 스크램제트 모드를 자유롭게 전환하는 고난도 ‘이중램제트 엔진’ 개발에 박차를 가하고 있다.

앞서 현대로템은 국방과학연구소(ADD) 주관의 한국형 극초음속 비행체 ‘하이코어(HyCore)’ 사업에서 스크램제트 기반 연소기 조립체 등을 설계·제작해 목표 속도를 뛰어넘는 성과를 거둔 바 있다.

이와 함께 재사용 우주발사체의 핵심 동력원인 메탄엔진 개발에도 선도적으로 나서고 있다.

메탄 연료는 연소 시 그을음이 적고 경제성이 뛰어나 발사체 재사용에 가장 적합한 연료로 꼽힌다.

2006년 국내 최초로 메탄엔진 연소시험에 성공했던 현대로템은 지난해 국방기술진흥연구소의 재사용 발사체용 메탄엔진 기술 개발 과제를 수주하며 국내 첫 상용 메탄엔진 확보에 매진하고 있다.

이용배 현대로템 사장은 “서산 항공우주추진시험센터는 지난 30여 년간 유도무기와 발사체 엔진 국산화를 향한 연구원들의 피와 땀이 서린 산실”이라며 “새롭게 문을 연 제2시험동이 향후 대한민국의 자주국방 실현과 우주강국 도약을 이끄는 중추적 역할을 할 것으로 확신한다”고 말했다.

현대로템 관계자는 “이번 증축은 단순한 시설 확대를 넘어 차세대 항공우주 시장에서 독자적인 추진기관 기술을 확보하기 위한 전략적 발판”이라며 “앞으로도 한국형 발사체 시험설비 구축과 초음속·극초음속 및 메탄엔진 연구개발을 차질 없이 수행해 회사의 미래 성장 동력을 굳건히 다지겠다”고 밝혔다.

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