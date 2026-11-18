“여러분은 이번 크리스마스에 케이크 준비하시나요?”

최근 한 온라인 커뮤니티에 올라온 글에서 작성자는 “‘크리스마스=케이크’가 어느새 공식이 된 것 같다”며 이같이 물었다. 좋아하는 케이크 종류를 묻는 글에는 ‘딸기 케이크가 맛있더라’ 등 선호하는 케이크를 언급한 답변과 함께 ‘전에는 챙겼는데 올해는 따로 크리스마스 케이크를 사지는 않을 것 같다’는 댓글도 눈에 띄었다.

한 누리꾼은 “케이크를 사서 조촐하게 홈파티를 할 생각”이라고 말해 단순한 음식 이상의 의미를 강조했다.

지난 17일 서울 중구 명동 커뮤니티마실에서 진행된 투썸플레이스의 ‘홀리데이 토크’ 행사에서 ‘크초생(크림탑 스초생)’ 등 크리스마스 시즌 케이크 등이 놓여 있다. 김동환 기자

18일 유통업계 등에 따르면 크리스마스를 앞두고 케이크를 떠올리는 모습은 익숙한 풍경이 됐다. 달콤한 디저트를 먹기 위해서이기도 하지만, 어릴 적 가족과 먹은 케이크의 기억과 향수, 연인과 함께한 시간을 떠올리며 특별한 날을 기념하는 상징처럼 자리했다는 게 업계의 시선이다.

지난 6월 소비자정책교육연구에 실린 ‘향수를 자극하는 제품의 구매 동기와 심리적 경험에 관한 탐색적 연구’는 현대 소비가 기능적 효용을 넘어 감정과 경험을 중심으로 변화했다고 분석했다.

소비자는 특정 제품으로 과거의 기억과 감정을 다시 경험하려는 경향을 보이며, 이러한 향수는 개인의 정체성과 감정, 사회적 관계를 재구성하는 심리적 기제로 작용한다고 연구는 설명했다. 그러면서 향수를 자극하는 제품의 물리적 속성은 소비자가 해당 제품을 단순한 물건이 아닌 의미 있는 경험으로 받아들이게 하고, 구매 동기와 심리적 경험을 형성하는 데 영향을 미친다고 밝혔다.

같은 관점에서 크리스마스 케이크는 어린 시절 가족과 함께 먹었던 기억이나 연인과 처음 맞이했던 크리스마스의 분위기를 떠올리게 한다. 케이크 구매는 지나간 크리스마스의 기억을 되살리는 동시에 새로운 추억을 만드는 과정이 되는 셈이다.

지난 17일 투썸플레이스 미디어 행사에서 박혜진 민음사 편집자는 “연말이면 가족들이 모여 한 해 좋았던 일들을 꼽아본다”며 “그럴 때 케이크가 있으면 그 자체로도 자리의 분위기가 많이 바뀌는 것 같다”고 말했다.

그는 가족들이 각자 좋아하는 음료를 준비해 한자리에 모이고, 한 해의 소소한 성취부터 가족의 큰일까지 되짚어보는 시간을 매년 이어가고 있다고 소개했다. 식탁 위의 케이크가 평범한 가족 모임을 특별한 연말의 의식으로 만드는 셈이다.

이슬아 작가의 이야기는 케이크에 담긴 기억이 얼마나 오래 이어지는지를 보여준다.

어린 시절 조부모와 함께 살았던 그는 크리스마스가 다가오면 할아버지가 “‘케이키’ 사주려?”라고 물었다고 회상했다. 자전거로 빵집에 가던 할아버지, 진열장에 놓인 다소 고전적이고 촌스러웠던 케이크의 디자인 등도 생생하다.

이 작가는 “할아버지는 케이크를 많이 드시지 않는데 제가 좋아하니까 그거를 같이 사는 기쁨이 있었던 것 같다”고 되짚었다. 케이크를 먹는 즐거움뿐 아니라 손주를 위해 케이크를 사주고 함께 나누는 할아버지의 기쁨도 추억으로 남았다는 의미다.

지난 17일 서울 중구 명동 커뮤니티마실에서 진행된 투썸플레이스의 ‘홀리데이 토크’ 행사에서 박혜진 민음사 편집자(사진 왼쪽)와 이슬아 작가(〃 가운데)가 이야기를 나누고 있다. 투썸플레이스 제공

크리스마스 케이크를 둘러싼 소비가 마냥 낭만적인 것만은 아니다. 특히 가격 부담은 소비자들이 구매를 망설이는 요인이다.

최근 몇 년간 주요 베이커리와 카페 브랜드들이 원재료와 인건비 등 제반 비용 상승을 이유로 케이크 가격을 잇달아 인상하면서 소비자들의 부담이 커졌다. 크리스마스 시즌에는 고급 원재료와 차별화된 디자인을 내세운 프리미엄 케이크까지 등장하면서 가격대가 더 높아지기도 한다. 그럼에도 일부 고가 제품이 사전 예약 단계에서 완판되는 등 특별한 날을 위한 소비 수요는 계속 이어진다.

유통업계 관계자는 “크리스마스 케이크는 특별한 날을 기념하고 함께 나누는 소비재라는 성격이 강하다”며 “평소보다 디자인이나 상징성을 중요하게 생각하는 소비자가 많아 가격과 취향을 고려한 다양한 제품을 찾는 경향이 있다”고 말했다.

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