오는 19일 수학능력시험을 이틀 앞둔 17일 오후 11시 10분쯤 경북 상주시 북서쪽 22㎞ 지점에서 규모 3.6 지진이 발생했지만 현지 수능시험장의 안전은 이상이 없는 것으로 나타났다.

한반도와 주변 해역에서 규모 3.5 이상 지진이 일어나기는 지난해 5월 5일 충남 태안군 북서쪽 52㎞ 해역에서 3.7 지진이 발생한 뒤 약 1년 6개월만이다.

경북교육청 전경. 경북교육청 제공

경북도교육청은 상주 지진과 관련해 즉각 재난안전체계를 가동해 지역 내 학교 및 수능 시험장을 전수 점검한 결과, 피해가 없는 것으로 확인했다.

도교육청은 지진 발생 직후 상주와 문경, 김천 지역에서 진동이 감지됨에 따라, 즉시 경북도청 등 유관기관과 실시간 소통하며 신속한 피해 상황 파악에 나섰다.

정밀 확인 결과 상주․문경․김천 지역 12개 수능 시험장학교(상주 3교, 문경 3교, 김천 6교)를 포함한 모든 학교와 교육시설물에 어떠한 피해도 없는 것으로 파악됐다.

경북교육청 수능 종합상황실은 혹시 모를 여진 가능성에 대비하고 수험생의 심리적 동요를 막아 안전한 시험 환경을 조성하기 위해 선제적 추가 대응 조치도 시행한다.

부교육감을 단장으로 하고 교육부가 함께하는 합동 긴급 현장점검팀이 진동 감지 지역 시험장을 직접 방문해 건물 안전 상태를 다시 한번 정밀 점검하며 이중․삼중의 안전망을 구축한다.

또 수험생들에게도 시험장 안전 점검 결과를 신속히 안내해 불안감을 해소하는 한편, 예비소집 등을 통해 지진 발생 시 행동요령 등 안전교육을 철저히 실시했다.

특히 수능 당일에는 진동 감지 지역 시험장당 지진전담인력 1명을 추가 투입해 돌발 상황에 즉각 대처할 수 있도록 현장 대응력을 높이고, 지진 여파로 불안을 느낄 수 있는 수험생들을 위해 각 학교 전문상담교사를 통한 사전 심리 지원과 함께 시험지구별 지진대비 상담인력 2명을 별도 배치해 수험생의 정서적 안정을 밀착 지원할 계획이다.

한편, 상주 지진 이후 18일 오전까지 규모 2.0 이상의 여진은 발생하지 않은 것으로 확인됐다.

기상청은 1978년 이후 이번 지진의 진앙 주변 30km 이내에서 규모 2.0 이상의 지진이 모두 52차례 관측됐다고 밝혔다.

1978년 9월에는 규모 5.2의 강진이 발생했고, 2019년에도 이번 진앙에서 12km가량 떨어진 곳에서 규모 3.9의 지진이 관측됐다.

임종식 경북도교육감은 “지진전담인력 추가 배치 및 전문상담인력 배치 등 빈틈없는 현장 대응으로 수험생들이 흔들림 없이 실력을 발휘할 수 있도록 마지막 순간까지 완벽히 대비하겠다”라고 말했다.

앞서 2017년 경북 포항시에서는 수능 전날인 11월 15일 규모 5.4의 지진이 발생해 일부 시험장 시설에 피해가 확인됐으며, 추가 여진 우려도 이어지자 교육부는 수험생 안전과 시험 시행의 공정성·형평성 등을 고려해 다음 날 예정됐던 2018학년도 수능을 일주일 연기한 바 있다.

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