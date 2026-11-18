한국산업은행은 KDB생명 매각 우선협상대상자인 한국투자금융지주와 매각 협상이 종료됐다고 18일 밝혔다.



산은은 한국금융지주[071050]와 지난 8월 13일부터 매매계약 협상을 진행해 왔으나, 매각 조건 관련 최종 합의에 이르지 못했다고 설명했다.

KDB생명 본사. 연합뉴스

한국금융지주도 이날 공시를 통해 "각 기관의 입장차이 등으로 우선협상대상자 지위가 상실됐다"고 밝혔다.



자본건전성이 취약한 KDB생명의 자본확충 방안을 두고 양측의 입장 차이가 협상 결렬의 주요 원인으로 알려졌다.



한국금융지주는 산은에 KDB생명 1조원 증자, KDB생명 발행 신종자본증권 인수 등을 요구한 것으로 전해진다. 산은이 이를 수용하지 못하면서 결국 협상이 결렬된 것으로 보인다.



산은은 지난 2014년 이후 총 일곱차례 KDB생명 매각을 추진했으나, 이번에도 실패로 돌아갔다.



산은은 "향후 구체적인 계획은 확정된 바 없다"며 "이번 매각 과정 전반을 종합적으로 분석해 다양한 대안들을 모색할 방침"이라고 말했다.



박상진 산은 회장이 KDB생명의 경영 정상화와 경영권 민간 이전에 관한 의지가 강한 만큼 매각 재추진을 포함한 대안을 모색할 것으로 예상된다.



다만 7번째 매각까지 실패하면서 매각 방식에 변화가 있을 것이란 관측도 나온다.



산은 내부에서는 이번처럼 협상 대상자가 예상 범위 밖의 조건을 요구할 경우에 운신의 폭이 크지 않아, 기존 공개 입찰 방식보다 개별 협상 등의 방법으로 매각에 나설 가능성도 거론된다.



한편 한국금융지주는 이번 KDB생명 인수 협상 중단에도 계속해서 보험사 인수를 타진할 방침이다.



그간 한국금융지주는 포트폴리오 확대를 위해 보험사 인수 방침을 여러 차례 밝혀왔다.



자회사로 한국투자증권과 한국투자신탁운용, 한국투자저축은행, 한국투자캐피탈 등을 두고 있지만 보험사는 없어 그간 인수설이 끊임없이 나왔다.



현재 업계에서는 BNP파리바카디프생명을 인수하는 방안이 거론되고 있다.

<연합>

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