축구 국가대표 주장 손흥민이 자신의 인생에서 가장 힘들었던 시기로 16세 때 처음 유럽에 진출했던 시절을 꼽았다.

로스앤젤레스FC(LAFC)는 지난 15일(한국시간) 구단 공식 유튜브 채널에 손흥민과 진행한 인터뷰 영상을 공개했다. 약 5분 분량의 영상에서 손흥민은 축구를 시작한 어린 시절부터 유럽 진출, 현재 미국 무대에서의 생활까지 자신의 축구 인생을 돌아봤다.

손흥민은 가장 힘들었던 순간을 묻는 질문에 16세 때 독일 함부르크로 건너갔던 시절을 언급했다. 그는 “16세에 다른 나라, 완전히 다른 문화권으로 이주했다. 언어도 전혀 몰랐기 때문에 내 인생에서 가장 힘든 순간이었다”고 말했다.

연합뉴스

당시 손흥민은 함부르크 유소년팀에 합류하기 위해 한국을 떠나 홀로 독일 생활을 시작했다. 가족과 떨어져 낯선 환경에 적응해야 했고, 의사소통조차 쉽지 않았다.

그는 가족을 그리워했던 당시의 구체적인 기억도 꺼냈다. 스마트폰이 보편화하기 이전이었기 때문에 부모님과 연락하려면 노트북을 이용해야 했다. 손흥민은 “당시에는 스마트폰이 없었다. 무거운 노트북을 어깨에 메고 아카데미로 가서 인터넷 케이블을 직접 연결했다”며 “부모님과 영상통화를 하기 위해 그렇게 애썼던 기억이 난다”고 설명했다.

그러나 그는 당시의 어려움이 자신을 성장시킨 밑거름이 됐다고 평가했다. 손흥민은 “그런 힘든 시간을 보내면서 정말 강한 사람이 될 수 있었다”며 “신체적으로나 정신적으로 모두 강해졌다. 그 경험이 내가 지금 이 자리에 있는 데 큰 도움이 됐다”고 말했다.

축구를 처음 시작했던 시절도 회상했다. 그는 “어린 시절에는 축구를 정말 좋아했다. 아버지와 함께 공을 쫓아다녔다”며 “머릿속에는 축구선수가 되고 싶다는 생각뿐이었다. 월드컵에 출전하고 세계 최고의 선수가 되는 것이 꿈이었다”고 밝혔다.

손흥민은 2008년 16세의 나이로 독일 함부르크 유소년팀에 합류했다. 이후 레버쿠젠을 거쳐 2015년 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 토트넘 홋스퍼에 입단해 10년간 활약했다.

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