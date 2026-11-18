18일 국내 증시가 급등세를 나타내고 있다. 엔비디아가 시장 예상을 웃도는 실적을 내고 인공지능(AI) 인프라 투자 지속 방침을 밝히면서 투자심리가 개선된 영향으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시44분 기준 코스피는 전 거래일 대비 141.97포인트(2.86%) 오른 5110.45를 기록 중이다. 전날 9개월여 만에 내줬던 5000선을 하루 만에 탈환한 것이다. 지수는 전장보다 130.34포인트(2.62%) 오른 5098.82로 출발해 한때 3.31%까지 상승 폭을 키우기도 했다.

코스피가 전 거래일보다 130.41포인트(2.62%) 오른 5098.82에 개장한 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수는 14.87포인트(2.29%) 오른 664.93에 거래를 시작했다. 뉴시스

수급별로는 외국인이 홀로 2698억원을 순매수하며 지수 상승을 견인하고 있다. 4거래일 만의 ‘사자’ 전환이다. 반면 개인과 기관은 각각 2531억원, 621억원을 순매도하고 있다.

전날 코스피는 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 스캔들 여파 등으로 4거래일 연속 하락하며 4968.48에 마감한 바 있다. 그러나 간밤 인공지능(AI) 대장주인 엔비디아가 시장 기대치를 웃도는 호실적을 발표하면서 투자심리가 회복한 모습이다.

엔비디아의 회계연도 3분기(8~10월) 매출액은 전년 동기 대비 103% 증가한 1158억달러(약 155조원)로 시장 예상치(1091억달러)를 상회했다. 주당순이익(EPS) 역시 2.68달러로 월가 전망치(2.47달러)를 웃돌았으며, 4분기 매출 가이던스도 예상치(1253억달러)보다 높은 1300억달러로 제시됐다.

하비 존스 엔비디아 이사회 의장은 실적 발표 후 컨퍼런스 콜에서 황 전 CEO를 재선임할 뜻이 없다고 선을 그으면서도, 기존의 공격적인 투자 전략에는 큰 변화가 없을 것임을 시사했다. 여기에 AI 기업 앤트로픽의 최종 공모가가 희망 범위(주당 70~78달러) 최상단을 넘어설 가능성이 크다는 외신 보도까지 더해지며 AI 투자 열기가 재확인됐다.

이에 국내 반도체 대형주들도 강세를 보이고 있다. 삼성전자는 3.63% 오른 19만7200원에 거래되고, 전날 110만원선이 무너졌던 SK하이닉스도 6.01% 급등한 116만4000원을 기록하며 110만원선을 단숨에 회복했다.

이 밖에 삼성전기(5.31%), 삼성전자우(4.14%), SK스퀘어(4.12%), 삼성생명(3.72%), LG에너지솔루션(1.15%), 현대차(0.77%) 등이 오르고 있다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일보다 20.50포인트(3.15%) 오른 670.56을 나타내고 있다. 지수는 14.87포인트(2.29%) 오른 664.93으로 개장한 뒤 상승 폭을 확대했다.

코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 456억원, 107억원을 순매수 중이고 개인은 508억원을 순매도하고 있다.

시총 상위권에서는 전날 낙폭이 컸던 레인보우로보틱스가 12.54% 급등하며 반등을 주도하고 있다. 주성엔지니어링(3.79%), 심텍(3.44%), 이오테크닉스(3.16%), 리노공업(3.04%) 등 반도체 관련주도 상승 중이다.

이경민 대신증권 연구원은 “콜레트 크레스 엔비디아 임시 CEO가 차세대 칩 ‘베라 루빈’이 폭발적으로 출발했다고 밝히며 시간외 거래에서 주가가 상승했다”며 “AI 수요에 대한 의구심을 숫자로 반박한 결과로 국내 증시도 변곡점의 첫 관문을 통과했다”고 분석했다.

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