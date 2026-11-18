아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석차 중국 선전을 방문 중인 이재명 대통령이 18일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖는다.

김성완 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

이재명 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스

양 정상은 한중관계 발전 성과를 평가하고 교역·투자 등 호혜적 경제협력 확대 방안을 논의할 예정이다. 인적 교류 활성화와 문화·콘텐츠 분야 협력, 한반도 평화·안정 등 상호 관심사에 대해서도 의견을 교환한다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 만남 가능성을 거듭 언급하며 시 주석의 역할을 거론한 만큼, 관련 논의가 이뤄질지도 관심사다. 미중러 3국 정상회담을 앞두고 이 대통령이 동북아 안보 문제에 관해 어떤 메시지를 내놓을지도 주목된다.

이번 회담은 지난해 11월 경주와 올해 1월 베이징에 이어 양 정상의 세 번째 만남이다.

김 대변인은 “한중 양국이 작년과 올해 에이펙 의장국을 연이어 맡으면서 서로의 성공적 개최를 지지해 온 가운데 이뤄지는 만남”이라며 “양 정상 간 우정과 신뢰를 재확인하고, 한중관계 전면 복원의 흐름을 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.

이어 “내년 수교 35주년을 앞두고 한중 ‘전략적 협력 동반자 관계’를 더욱 성숙하게 발전시킬 방향을 제시할 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.

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