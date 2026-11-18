그룹 방탄소년단(BTS) 진이 칠레 공연에서 착용한 전통 의상이 현지에서 품절 행진을 이어가고 있다. 진이 무대에서 선보인 보라색 전통 의상에 세계 각국 팬들의 구매 문의가 쏟아지면서 현지 업체가 추가 제작에 나섰다.

18일(현지시간) 스타뉴스와 칠레 현지 매체 등의 보도에 따르면, 칠레 전통 의상 판매업체 ‘만타스칠레(MantasChile)’는 진이 착용한 전통 의상 ‘만타(Manta)’를 온라인 쇼핑몰에 등록한 직후 전 사이즈가 품절됐다고 밝혔다.

진은 지난달 칠레 산티아고 에스타디오 나시오날에서 열린 BTS 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 마지막 공연에서 보라색 계열의 만타를 착용했다. 만타는 칠레 전통문화와 밀접한 의상으로, 현지 남성들이 전통 춤과 행사에서 입는 망토 형태의 옷이다.

‘카트론 우아소(Catrón Huaso)’ 인스타그램 캡처

특히 진은 공연 중 만타의 양쪽 자락을 손으로 들어 올린 채 옆걸음으로 이동하는 동작을 선보였다. 이는 칠레 전통 춤에서 남성이 여성에게 춤을 청할 때 사용하는 동작이다. 이는 현지 전통문화를 무대 연출에 자연스럽게 녹여냈다는 점에서 관심을 모았다.

만타스칠레는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 진이 입은 의상을 수작업으로 제작하는 과정도 공개했다. 해당 의상은 새 온라인 판매 사이트에 등록되자마자 모든 사이즈가 팔렸으며, 재입고 이후에도 품절이 반복된 것으로 전해졌다.

현지 전통 의상 전문점의 반응도 뜨거웠다. 산티아고에서 85년 전통의 매장 ‘카트론 우아소(Catrón Huaso)’를 운영하는 호세 안토니오 에가냐는 BTS 멤버들이 한국인 관계자와의 영상통화를 통해 직접 의상을 골랐다고 설명했다.

공연 이후 영국과 중남미 여러 국가의 팬들로부터 구매 문의가 이어졌다. 특히 진이 착용한 보라색 만타를 다시 제작해달라는 요청이 많았다. 다만 수작업으로 제작하는 특성상 생산에 시간이 걸리는 것으로 알려졌다.

한편 BTS는 지난달 칠레 산티아고 공연을 마친 뒤 아르헨티나 등 남미 지역에서 월드투어 일정을 진행했다.

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