2027학년도 대학수학능력시험이 끝나면 수험표 한 장으로 샤브샤브 뷔페를 1만3900원에 즐길 수 있다. 피자는 반값에 판매하고 떡볶이는 1만4000원 할인 쿠폰을 제공한다. 스테이크와 고급 레스토랑 코스요리까지 할인 대상에 포함되면서 수험생을 잡기 위한 외식업계의 경쟁이 달아오르고 있다.

샤브올데이 제공

올해 수능은 19일 치러진다. 유통업계는 시험을 마친 수험생들이 친구나 가족과 함께 외식에 나설 것으로 보고 할인 행사를 잇달아 선보이고 있다. 수험표만 있으면 받을 수 있는 혜택부터 특정 연령대 고객을 대상으로 한 프로모션까지 종류도 다양하다.

18일 업계에 따르면 샤브샤브 뷔페 브랜드 샤브올데이는 수능 당일인 19일부터 22일까지 나흘간 전국 전 매장에서 '올데이 스튜던트' 이벤트를 진행한다.

행사 기간 수험표 실물을 제시하면 수험생 본인은 초등학생 이용 가격인 1만3900원에 식사할 수 있다. 수험표 1매당 한 차례 혜택이 적용되며 동반자는 정상 가격을 내야 한다. 다른 쿠폰이나 할인 혜택과 중복 적용도 불가능하다.

샤브올데이는 고기와 채소를 취향에 맞게 즐기는 샤브샤브에 샐러드바와 디저트 등을 함께 제공하는 뷔페 브랜드다. 수험생들은 별도 메뉴 제한 없이 샤브샤브와 샐러드바를 이용할 수 있다.

도미노피자는 수능 다음 날인 20일부터 22일까지 사흘간 '1434 피자어택 프로모션'을 진행한다.

만 14세 이상 34세 이하 도미노피자 자체 앱 매니아 회원이 포장 주문하면 미디엄(M)과 라지(L) 사이즈 피자를 50% 할인받을 수 있다.

라지 사이즈 '레몬 버터 더블 살시챠'는 정상가 3만5400원에서 1만7700원으로, '그릴드 패티 치즈버거'는 3만1400원에서 1만5700원으로 가격이 내려간다. 수험생뿐 아니라 대학생과 취업준비생 등 젊은 고객층까지 겨냥한 행사다.

도미노피자는 걸그룹 리센느(RESCENE)를 모델로 내세운 브랜드 캠페인도 진행하고 있다. 브랜드명 도미노(DOMINO)의 앞 글자인 'DO'를 활용해 젊은 세대의 도전을 응원하는 메시지를 전달하고 있다.

동대문엽기떡볶이는 수능 응시 연령대 고객 5000명에게 1만4000원 할인 쿠폰을 지급한다.

행사 대상은 2006년부터 2008년까지 출생한 고객이다. 22일까지 네이버 응모 양식을 통해 신청한 고객 가운데 5000명을 추첨한다. 당첨자는 엽기떡볶이 앱에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰 1장을 받는다.

응모자 전원에게 쿠폰을 제공하는 방식은 아니다. 출생 연도와 응모 기간을 확인해야 혜택을 받을 수 있다.

파리크라상이 운영하는 외식 브랜드 라그릴리아와 스트릿도 이달 30일까지 수험생 할인 행사를 진행한다.

라그릴리아는 카카오톡 채널을 추가하고 수험표나 수능 응시원서 접수증을 제시한 고객에게 지정 그릴 메뉴를 50% 할인한다.

대상 메뉴는 '온더스톤 스테이크 부채살'과 'BBQ 폭립 플래터'다. 5만원 이상 주문하면 테이블당 한 차례 할인받을 수 있다.

아시안 누들 전문점 스트릿에서는 수험표나 응시원서 접수증을 제시하면 시그니처 음료 한 잔을 무료로 제공한다. 두 브랜드 모두 공항점 등 일부 매장은 행사에서 제외된다.

고급 레스토랑에서도 수험생을 위한 할인 혜택을 마련했다.

한화그룹 계열 63레스토랑은 19일부터 30일까지 서울 여의도 63빌딩 내 워킹온더클라우드, 슈치쿠, 백리향에서 수험생에게 지정 코스요리를 40% 할인한다.

할인은 테이블당 수험생 1명에게 적용된다. 사전 예약할 때 수험생 할인 이용 의사를 밝혀야 하며 방문 시에는 2027학년도 수능 수험표와 신분증을 지참해야 한다. 동반인 할인이나 다른 할인과 중복 적용은 불가능하다.

시험 전후 간편식 수요를 겨냥한 행사도 이어지고 있다.

본아이에프는 13일부터 22일까지 카카오톡 선물하기에서 본죽·본죽&비빔밥 모바일 상품권을 최대 25% 할인 판매한다.

불고기낙지죽은 25%, 진전복죽은 20%, 쇠고기듬뿍야채죽은 15% 할인한다. 본아이에프에 따르면 지난해 수능 주간 본죽 매출은 전주보다 33% 증가했다.

일부 가맹점에서는 수능 전날과 당일 먹을 수 있는 죽도시락 사전 예약도 받는다. 시험 당일 아침 식사를 간편하게 해결하려는 수험생과 학부모 수요를 겨냥했다.

편의점업계도 수능 특수에 대비하고 있다.

세븐일레븐은 수능 당일 시험장 인근 점포에 간편식과 간식 재고를 확대한다. 수험표와 전용 쿠폰을 제시하는 고객에게는 선착순 현장 할인 혜택을 제공한다. 이달 말까지 초콜릿 30여종을 대상으로 1+1, 2+1 행사도 진행한다.

시험장 주변 편의점에서는 수능 당일 이른 아침부터 특정 상품 판매가 급증하는 것으로 나타났다.

세븐일레븐이 지난해 서울 시험장 인근 70여개 점포의 오전 6\~8시 매출을 분석한 결과, 전년 수능일 같은 시간대보다 젤리 매출은 16배, 호빵은 8배, 문구류는 7배 증가했다.

같은 시간대 가장 많이 팔린 단일 상품은 감동란, 삼다수, 레쓰비 마일드 순이었다. 시험장에 들어가기 전 간단하게 먹을 수 있는 식품과 음료에 구매가 집중된 셈이다.

수능 응원 선물 시장에도 변화가 나타나고 있다. 엿과 찹쌀떡처럼 합격을 기원하는 전통적인 선물에 더해 스트레스 해소용 장난감이나 실생활에서 사용할 수 있는 상품이 등장했다.

세븐일레븐은 목탁을 봉제 인형으로 만든 '목탁봉제스트레스볼세트'와 메모리폼을 적용한 '될놈방석세트'를 출시했다. 산리오캐릭터즈와 협업한 '헬로키티골든벨로쉐세트'도 선보였다.

제과·베이커리업계도 수험생 선물 수요 공략에 나섰다.

크라운제과는 이달 말 미니쉘 정식 재출시를 앞두고 수능 응원 한정판 '미니쉘 가바'를 내놨다. 48g 한 봉지에 쌀눈에서 추출한 가바(GABA) 37㎎을 함유한 제품으로 총 4만봉지를 한정 생산했다. 다만 가바 성분이 들어 있다는 사실만으로 시험 불안이나 스트레스 완화 효과가 입증된 것은 아니다.

파리바게뜨는 찰떡과 찹쌀떡을 활용한 수능 선물 상품을 마련했다. 제품을 꺼내면 포장 안쪽에 숨겨진 응원 문구가 나타나는 '믿어봐, 행운빵빵'과 포장을 긁으면 행운 메시지를 확인할 수 있는 '클로버 롤리팝' 등이 대표적이다.

CJ푸드빌의 뚜레쥬르도 수험생을 겨냥한 캐릭터 협업 상품과 케이크를 선보였다. 투썸플레이스는 캐릭터 '가나디'와 협업한 행운 콘셉트의 한정판 상품을, 해태제과는 수능 한정판 '만루홈런볼'을 출시했다.

올해 수능 마케팅은 시험 전 응원 선물 판매에서 시험 후 외식 할인으로 무게중심이 옮겨가는 모습이다. 특히 샤브올데이의 1만3900원 뷔페 이용권처럼 수험표를 제시하면 바로 할인받을 수 있는 행사가 눈길을 끈다.

행사마다 적용 조건은 다르다. 샤브올데이는 수험표 실물을 지참해야 하고, 도미노피자는 연령과 앱 회원 가입 조건을 충족해야 한다. 엽기떡볶이는 추첨 방식이며 일부 외식 브랜드는 특정 매장을 행사에서 제외한다. 할인 기간도 22일부터 이달 말까지 제각각인 만큼 방문 전에 적용 조건을 확인하는 것이 좋다.

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