아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 중국 선전을 방문 중인 이재명 대통령이 18일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖는다고 김성완 청와대 대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.



양 정상은 그간 양국 관계 발전의 성과를 평가하고, 교역·투자 등 호혜적 경제 협력을 확대할 방안 등을 논의할 계획이다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 1월 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다. 연합뉴스

또 인적 교류의 활성화와 문화·콘텐츠 교류 등 실질적인 협력 방안, 한반도 평화·안정을 위한 협력 등 상호 관심사에 대해서도 의견을 교환할 예정이라고 김 대변인은 전했다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 만날 가능성을 거듭 언급하면서 시 주석의 역할을 거론한 만큼, 이와 관련해 어떤 대화를 주고받을지도 관심사다.



국제사회의 시선이 집중되는 미중러 3자 정상회담을 앞두고 이 대통령이 동북아 안보의 당사국으로서 내놓을 메시지에도 관심이 쏠린다.



이 대통령이 시 주석과 회담을 갖는 것은 작년 11월 경주, 올해 1월 베이징에 이어 세 번째다.



김 대변인은 "한중 양국이 작년과 올해 APEC 의장국을 연이어 맡으면서 서로의 성공적 개최를 지지해 온 가운데 이뤄지는 만남"이라며 "양 정상 간 우정과 신뢰를 재확인하고, 한중관계 전면 복원의 흐름을 더욱 공고히 할 것"이라고 의미를 설명했다.



이어 "내년 수교 35주년을 앞두고 한중 '전략적 협력 동반자 관계'를 더욱 성숙하게 발전시킬 방향을 제시할 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.

<연합>

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