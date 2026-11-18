중국어권 텔레그램에서 국내 세무사 시험 수석 합격자를 도왔다고 주장하며 인공지능(AI) 부정행위 장비를 홍보한 사례가 포착됐다. AI 기능을 결합한 시험용 계산기와 금속탐지기를 피할 수 있다고 주장하는 장비까지 등장했지만, 상당수는 수험생을 노린 사기성 광고로 추정된다.

18일 데이터 인텔리전스 기업 에스투더블유(S2W)에 따르면 지난 16, 17일 다크웹과 텔레그램, 온라인 커뮤니티를 분석한 결과 시험 부정행위 관련 장비와 서비스를 홍보하는 게시물이 다수 발견됐다. 이번 조사에는 S2W의 사이버범죄 인텔리전스 플랫폼 ‘자비스’에 탑재된 수사 특화 AI 에이전트 ‘DRI’가 활용됐다.

교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. 연합뉴스

국내 시험 부정행위 사건을 마케팅 수단으로 삼은 사례도 있었다. 한 중국 업체는 지난 16일 텔레그램에서 세무사 시험 수석 합격자를 도왔다고 주장하며 한국어와 중국어로 결제 방식을 안내했다. 다만 해당 업체가 실제 사건에 관여했는지는 확인되지 않았다.

중국어권 텔레그램에서는 AI 기능을 결합한 시험용 계산기와 금속탐지기에 감지되지 않는다고 주장하는 장비 등이 광고됐다. 전파 차단 환경에서도 작동하거나 해외 배송이 가능하다는 홍보 글도 확인됐다. 조사 대상 가운데 가장 규모가 큰 채널의 구독자는 전날 기준 2만3000명을 넘어섰다.

S2W는 이들 게시물 중 상당수가 수험생을 노린 사기일 가능성이 있다고 분석했다. 구현이 불가능한 제품을 내세우거나 ‘걸릴 확률 제로’라고 홍보하는 사례가 발견됐기 때문이다.

다크웹에서는 장비 판매보다 대리 응시와 성적 위조, 온라인 시험 감독 프로그램 우회 등의 서비스를 제공한다는 게시물이 주로 확인됐다.

이재영 S2W 안보본부장은 “시험 부정행위 장비 자체는 새롭지 않으나 밖에서 답을 불러주던 공범의 자리를 생성형 AI가 대신했다는 점이 이번 사태의 핵심”이라고 말했다.

이어 “상당수 장비 판매 글은 수험생의 불안감을 이용한 사기로 보인다”며 “부정행위를 시도하다 사기를 당해도 신고하기 어렵다는 점을 노린 것”이라고 덧붙였다.

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