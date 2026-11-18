스포츠 아나운서 출신 방송인 최희가 10년 전 각막기증 서약에 이어 사후 장기기증 희망자 등록까지 마쳤다고 밝혔다.

최희는 지난 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사후 장기기증 희망자 등록 신청을 했다는 소식을 전했다.

그는 “지난 주말 사후 장기기증 희망자 등록 신청을 하고 왔다”며 “10년 전 각막 서약 이후 오래 고민해 온 일인데 드디어 신청했다”고 밝혔다.

최희 인스타그램 캡처

이번 결정은 지인의 권유와 함께한 종교 활동을 계기로 이뤄졌다. 그는 한마음한몸운동본부 홍보대사로 활동하는 지인이 서울 목5동 성당에서 강론을 한다는 소식을 듣고 아들 서후와 함께 미사에 참석했다가 오랫동안 생각해 온 장기기증 신청을 실천에 옮겼다고 말했다.

최희는 장기기증을 결심하기까지의 솔직한 심경도 털어놨다. 그는 “내가 세상에서 없어지는 날을 생각하면 이 아기새들을 두고 어떻게 떠나나 싶어 벌써 너무 슬프고 무섭다”면서도 “연기처럼 사라지는 게 아니라 세상에 무언가 남기고 갈 수 있다는 생각에 용기를 냈다”고 적었다.

두 자녀와 함께하고 싶은 미래에 대한 소망도 공개했다. 최희는 “나중에 우리 서후와 태주가 아들딸을 낳으면 내가 키워주는 것이 내 꿈”이라며 “너무 바쁜 엄마라 아이들의 어린 시절이 훌쩍 지나가버리는 것 같다”고 말했다.

이어 “나중에 할머니가 되면 지금보다 더 여유롭게 시간도 사랑도 다 쏟으며 살고 싶다”며 “그러려면 건강이 가장 중요하니까 오늘도 잘 먹고 잘 자고 행복하게 지내보자”고 덧붙였다.

최희는 2010년 KBS N 스포츠 아나운서로 데뷔해 야구 프로그램 ‘아이러브 베이스볼’ 등을 진행하며 대중에게 이름을 알렸다. 2014년 프리랜서 선언 이후 방송과 홈쇼핑 등으로 활동 영역을 넓혔다. 2020년 비연예인 사업가와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

한편 이번에 최희가 공개한 것은 사후 장기기증 희망자 등록으로, 실제 기증은 사망 이후 관련 의학적·법적 요건과 절차에 따라 이뤄진다.

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