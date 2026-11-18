이현재 경기 하남시장이 교산신도시를 자족도시로 키우기 위한 수도권 규제 완화를 정부와 경기도에 공식 건의했다. 주거 위주의 베드타운을 벗어나 기업과 일자리가 어우러진 도시로 만들겠다는 구상이다.

18일 하남시에 따르면 이 시장은 전날 안양아트센터에서 열린 ‘경기도시장군수협의회 민선 9기 제1차 정기회의’에 참석해 추미애 경기도지사와 도내 시장·군수들에게 교산신도시 자족기능 강화와 시민 주거 안정을 위한 제도 개선안을 제시했다.

이현재(왼쪽) 하남시장이 추미애 경기지사와 악수하고 있다. 하남시 제공

이 시장은 기업 유치를 가로막는 과밀억제권역 규제를 걸림돌로 지목했다. 현재 하남시 전역은 과밀억제권역으로 묶여 법인 설립·이전 시 취득세가 최대 3배까지 중과되고 공업지역 추가 지정도 제한된다.

시는 과밀억제권역을 성장관리권역으로 전환할 수 있도록 법령을 개정하고, 공업 물량 배정 기준을 현행 시·도 단위에서 수도권 전체 단위로 변경해 산업용지 확보의 물꼬를 터달라고 요청했다.

대규모 개발에 따른 원주민의 내 집 마련 기회 확대도 촉구했다. 교산신도시에 이어 지난달 미사섬·감일동 일원이 1만8500가구 규모의 신규 공공주택지구 후보지로 발표된 만큼, 장기 거주 하남시민에 대한 주택 우선공급 비율을 현행 30%에서 50%로 한시적 상향해 달라는 요구다.

추 지사는 신도시의 자족기능 부족 문제에 공감을 표하며 “자족도시 건설을 위해 도 주관으로 입법 공감대 형성을 위한 간담회를 마련하겠다”고 화답했다.

이 시장도 “주택은 늘고 있지만 일자리는 여전히 부족한 실정”이라며 “시민이 하남에서 일하고 내 집을 마련할 수 있도록 지속해서 도와 협의하겠다”고 강조했다.

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