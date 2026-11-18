KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’ 화면 캡처

방송인 김숙이 배우 김강우와의 남다른 친분을 공개했다.

지난 17일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에는 배우 김강우가 게스트로 출연했다.

이날 방송에서는 김강우와 김숙의 첫 만남부터 연예계 내향인 모임에 얽힌 이야기가 공개됐다.

김강우는 과거 배우 임형준과 함께 유튜브 촬영을 하던 중 김숙의 별장을 방문하면서 인연을 맺었다고 밝혔다. 이에 김숙은 연예계 내향인 모임을 소개하며 김강우가 모임에 합류하게 된 배경을 설명했다.

김숙은 “김수용, 임형준, 최강희 그리고 저까지 내향인 모임이 있다”며 “임형준이 극내향인이라고 강력 추천해서 김강우가 오게 됐다. 처음에는 인사도 잘 못하고 자기소개도 제대로 못 할 정도였다”고 말했다.

실제로 김강우는 낯가림이 심한 성격이라고 털어놨다. 김숙은 김수용, 임형준, 최강희 등과 함께 캠핑을 갔던 일화도 공개했다. 당시 서로 날씨 정도만 묻고 대화가 거의 없었다고. 이에 김강우는 “원래 내향인들은 대화 사이에 정적이 많다”며 오히려 편안했던 분위기를 전했다.

주우재 역시 내향적인 성격에 공감하며 버스 하차 벨을 누르지 못해 내려야 할 정류장을 지나친 경험을 이야기했다. 김강우도 비슷한 경험이 있다고 밝혔으며, “누가 말을 걸까 봐 강의실에 못 들어간 적도 있다”고 고백해 웃음을 안겼다.

이날 김강우의 유튜브 채널도 화제가 됐다. 현재 약 150만 명의 구독자를 보유한 김강우는 채널이 이렇게 성장할 줄은 전혀 예상하지 못했다고 밝혔다.

그는 과거 김숙과 만났을 당시 구독자가 약 17만 명이었다며 “작년 연말까지만 해도 그 정도였는데, 누나가 ‘어우 저리 가’라고 했다. 지금은 내가 이겼다. 그때 진짜 무시당했다”고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.

김숙이 “내가 무시할수록 사람들이 잘된다”고 받아치자 김강우는 “이를 갈았다”고 너스레를 떨었다. 주우재 역시 구독자가 적었던 시절 김숙에게 비슷한 말을 들었다며 공감했다.

김강우는 유튜브를 시작하게 된 계기도 밝혔다. 코로나19 당시 세상이 빠르게 변하는 것을 느꼈고, 개인 채널이 필요하겠다는 생각이 들었다는 것.

그는 “원래 유튜브 영상을 아예 보지 않았다. 그런데 개인 채널이 없으면 안 될 것 같았다”며 “혼자 2년 동안 돌아다니면서 촬영 연습도 하고 편집도 연구했다. 고민한 시간만 2년 반 정도였다”고 설명했다.

김숙은 김강우의 달라진 모습에 놀라움을 드러내기도 했다. 그는 “한 번은 유튜브 촬영 때문에 우리 집을 빌리러 왔다”며 “유일하게 우리 집 비밀번호를 아는 남자다. 이제는 카메라를 항상 들고 다닌다. 콘텐츠 괴물이 됐다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 김강우는 지난 2002년 영화 '해안선'으로 데뷔한 뒤 영화 '실미도', '식객', '카트', '귀공자' 등과 드라마 '나는 달린다', '남자 이야기', '굿바이 미스터 블랙', '데릴남편 오작두', '원더풀 월드', '폭군' 등에 출연했다. 현재는 KBS 2TV 대하드라마 '문무'에서 김춘추 역으로 시청자들과 만나고 있다.

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