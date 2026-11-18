이준석 개혁신당 의원이 자체 개발한 인공지능(AI) 부정행위 방지용 전파 탐지 애플리케이션을 공개하고 교육부에 한시적 사용 허가를 요청했다. 대학수학능력시험을 앞두고 AI를 활용한 부정행위 우려가 커지자 대안을 제시한 것이다.

이준석 개혁신당 의원. 뉴스1

이 의원은 지난 17일 페이스북을 통해 “영국으로 출장 오는 비행기에서 교육부 장관의 답변을 보고 한숨을 내쉬었다. 시험장 주변의 핫스팟을 점검하고, 특정 연령대의 이동통신 데이터를 시험 기간에만 제한하는 방안을 생각해 봤다”며 “영국행 비행기 안에서 기획하고 코딩한 전파 탐지 앱 ‘코리요스캔’(KoriyoSCAN)을 개발했다”고 밝혔다.

해당 앱은 시험 감독관의 안드로이드 휴대전화에 설치해 사용하는 방식이다.

이 의원은 “전문 장비를 전국 시험실에 당장 보급하기 어려운 만큼 휴대전화라도 활용해보자는 생각”이라며 “감독관이 시험 전에 빈 교실의 블루투스·와이파이 신호를 먼저 기록하고 이후 수험생 진입 후 새롭게 잡히는 신호를 알려 추가 확인을 돕는다”고 설명했다.

이 의원은 “카메라와 무선 이어폰을 함께 쓰는 경우에도 이어폰이 저전력 블루투스(BLE) 신호를 내보내는 상태라면 포착할 가능성이 있다”며 “원격 통신에 사설 테더링 와이파이를 이용하는 경우 전파 대역으로 잡아낼 수 있다”고 밝혔다.

다만 모든 부정행위 수단을 탐지할 수 있는 것은 아니다. 와이파이와 블루투스를 끄고 LTE·5G 통신망만 사용하는 기기는 탐지하기 어렵다. 유선으로 연결된 카메라나 영상 저장 기능만 사용하는 카메라도 감지 대상에서 제외된다. 목걸이형 수신기나 귓속 초소형 수신기 등도 탐지할 수 없다.

이 의원은 “현장 성능은 아직 검증 전이지만 교육부가 이런 방향성을 신속히 검증하고, 감독관의 휴대전화 반입·사용 제한에 전파 탐지 목적의 한시적 예외를 두는 방안을 검토해 달라”고 요청했다. 개발 코드도 공개하며 “개발자 여러분께서 남은 기간 오류를 줄이고 성능을 검증하는 데 힘을 보태주셨으면 한다”고 덧붙였다.

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