배우 정호연이 차기 ‘007’ 시리즈의 본드걸 후보로 거론되며 글로벌 영화계의 관심을 받고 있다.

패션 매거진 보그는 지난 15일(현지시간) 차기 ‘007’ 시리즈에서 제임스 본드와 호흡을 맞출 만한 여성 배우 45명을 선정해 소개했다. 해당 명단에서 정호연은 다섯 번째로 이름을 올렸다.

보그는 정호연에 대해 “‘오징어 게임’부터 한국 괴수 영화 ‘호프’까지 자신의 연기력을 입증했다”며 “새로운 이야기가 동양으로 향한다면 제임스 본드의 훌륭한 파트너가 될 것”이라고 평가했다.

다만 이번 명단은 보그가 자체적으로 선정한 예상 후보일 뿐, 제작진이 발표한 공식 캐스팅 명단은 아니다.

정호연은 2021년 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’ 시즌1에서 강새벽 역을 맡아 세계적인 주목을 받았다. 이후 알폰소 쿠아론 감독의 애플TV+ 드라마 ‘디스클레이머’에 출연하며 글로벌 활동을 이어갔다.

올해는 나홍진 감독의 영화 ‘호프’로 스크린 데뷔에 나섰다. 칸국제영화제 경쟁부문에 초청된 작품에서 순경 성애 역을 맡은 정호연은 총기 액션과 자동차 추격 장면 등을 소화하며 새로운 연기 변신을 선보였다.

정호연 외에도 한국계 미국 배우 그레타 리가 보그의 예상 후보 명단에 포함됐다. 시얼샤 로넌, 젠데이아, 안야 테일러 조이, 마고 로비 등 세계적인 배우들도 함께 거론됐다.

차기 본드걸을 둘러싼 예측도 이어지고 있다. 미국 예측시장 플랫폼 칼시에 따르면 지난 16일 기준 마거릿 퀄리가 본드걸로 발탁될 가능성은 55%로 가장 높게 나타났다. 안야 테일러 조이와 젠데이아는 각각 25%로 뒤를 이었다.

마거릿 퀄리는 영화 ‘서브스턴스’에서 강렬한 연기로 주목받았으며, 지난해 아카데미 시상식에서 진행된 ‘007’ 시리즈 헌정 공연 무대에도 올랐다. 안야 테일러 조이와 젠데이아는 차기 시리즈의 연출을 맡은 드니 빌뇌브 감독의 ‘듄’ 시리즈에 출연한 인연이 있다.

미국 연예매체 버라이어티는 에밀리 블런트, 젬마 챈, 체이스 인피니티, 마고 로비, 안나 사와이 등도 차기 본드걸 후보로 거론했다.

아시아 배우가 본드걸로 활약한 사례는 이미 있다. 말레이시아 출신 배우 양자경(미셸 요)은 1997년 개봉한 ‘007 네버 다이’에서 중국 정보요원 와이 린 역을 맡아 당시 제임스 본드였던 피어스 브로스넌과 호흡을 맞췄다. 다만 한국 배우가 ‘007’ 시리즈의 본드걸로 출연한 사례는 아직 없다.

한편 아마존 MGM 스튜디오는 지난 16일 로버트 패틴슨을 차기 제임스 본드로 발표했다. 패틴슨은 ‘트와일라잇’ 시리즈를 비롯해 ‘테넷’, ‘더 배트맨’ 등으로 국내외 관객에게 얼굴을 알린 배우다. 숀 코너리, 로저 무어, 피어스 브로스넌, 대니얼 크레이그 등에 이어 새로운 제임스 본드로 작품을 이끌게 됐다.

이번 작품은 아마존 MGM 스튜디오가 ‘007’ 프랜차이즈의 제작권을 확보한 이후 선보이는 첫 영화다. ‘듄’ 시리즈와 ‘블레이드 러너 2049’ 등을 연출한 드니 빌뇌브 감독이 메가폰을 잡으며, ‘피키 블라인더스’의 스티븐 나이트가 각본을 맡는다. 촬영은 내년부터 진행될 것으로 전망된다.

새로운 제임스 본드의 탄생과 함께 차기 본드걸 캐스팅에도 관심이 집중되는 가운데, 정호연이 한국 배우 최초로 ‘007’ 시리즈의 상징적인 여성 캐릭터를 맡게 될지 귀추가 주목된다.

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