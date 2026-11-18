17일 한성숙 국무총리가 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문을 발표했다. 뉴스1

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞두고 시험장 반입 금지 물품과 복장 규정이 대폭 강화되면서 수험생들의 각별한 주의가 요구된다. 인공지능(AI)과 초소형 카메라를 이용한 신종 부정행위를 막기 위해 올해부터 스마트안경이 반입 금지 품목에 명시됐고, 옷에 달린 단추마다 스티커를 붙이는 등 감독 절차가 한층 까다로워진 영향으로 풀이된다.

18일 교육부에 따르면 2027학년도 수능 수험생은 휴대전화를 비롯해 스마트안경, 스마트워치, 태블릿 피시(PC), 통신 기능이 있는 이어폰, 전자담배 등 모든 전자기기를 시험장에 반입할 수 없다. 시계는 결제·통신 기능이나 전자식 화면 표시기(LCD·LED)가 없는 순수 아날로그시계만 휴대가 허용된다.

전자기기를 부득이하게 시험장에 가져왔다면 1교시 시작 전 감독관에게 반드시 제출해야 한다. 사용 여부와 무관하게 제출하지 않고 소지하다 적발되면 부정행위로 간주해 당해 시험이 무효 처리된다.

특히 올해 처음 반입 금지 물품으로 명시된 스마트안경은 처벌 수위가 더욱 높다. 시험 중 스마트안경을 착용하다 적발되면 올해 시험 무효는 물론 다음 해 수능 응시자격까지 정지된다. 감독관의 안경 확인 절차에 불응할 경우에도 부정행위로 처리될 수 있어 적극적인 협조가 필요하다. 정부는 스마트기기 활용 등 적극적 부정행위자에 대한 응시자격 제한 기간을 현행 1년에서 10년으로 늘리고, 올해 적발자부터 소급 적용하는 방안을 추진한다는 방침이다.

시험장 내 물품 관리와 복장 검사 기준도 크게 달라진다. 올해 수험생 가방은 교실 밖 복도에 일괄 보관되며, 감독관이 매 교시 안경을 직접 점검한다. 초소형 카메라 위장 반입을 막기 위해 수험생 의복에 달린 단추마다 스티커를 부착해 가리고, 옷깃과 소매 안쪽까지 확인하는 절차도 도입된다.

한성숙 국무총리는 전날 발표한 수능 부정행위 대응 담화문에서 “시험 당일에는 불필요한 오해를 줄이고 원활한 감독 업무를 위해 목걸이나 반지, 모자 등 장신구 착용을 자제해주시기를 바란다”며 “단추가 있는 의복 착용도 가급적 피해주실 것을 간곡히 당부드린다”고 밝혔다.

수험생은 수능 전날인 18일 예비소집에 반드시 참석해 수험표에 적힌 선택 과목과 시험장 위치를 미리 확인해야 한다. 시험 당일에는 수험표와 사진이 부착된 유효기간 내 신분증을 지참해 오전 8시 10분까지 지정된 시험실에 입실해야 한다.

인정되는 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 주민등록번호가 표시된 여권, 청소년증, 외국인등록증 등이다. 스마트폰에 저장된 모바일 신분증은 신분 확인 수단으로 인정되지 않으므로 실물 신분증을 챙겨야 한다.

막판 컨디션 관리 역시 성패를 가를 핵심 변수로 꼽힌다. 입시업계는 늦어도 수능 전날 오후 11시쯤에는 잠자리에 들어 충분한 수면 시간을 확보하는 것이 바람직하다고 조언한다. 식사는 평소 먹던 자극적이지 않은 메뉴로 구성하고, 배탈 등을 유발할 수 있는 낯선 음식은 피하는 것이 안전하다. 마무리 학습은 새로운 내용을 외우기보다 그동안 봐온 교재나 직접 정리한 요약노트를 가볍게 훑어보는 방식이 효과적이라는 분석이다.

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