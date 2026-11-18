서울 중구 미래에셋증권 본사 모습. 연합뉴스

해킹 침해사고가 발생한 미래에셋생명의 개인신용정보 유출 규모가 1만 명을 넘어선 것으로 나타났다. 가상자산업권에서도 고팍스를 운영하는 스트리미에서 2000여 명의 정보 유출이 뒤늦게 확인됐다.

18일 국회 정무위원회 소속 한창민 사회민주당 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난 5일 기준 미래에셋생명보험에서 총 1만 418명의 개인신용정보가 유출됐다. 당초 유출 규모는 6800명 수준으로 알려졌으나, 금융당국의 현장 점검을 거치며 피해 규모가 대폭 확대된 것으로 파악된다.

미래에셋생명에서는 지난달 24일 발생한 해킹 침해사고로 광범위한 고객 정보가 빠져나갔다. 유출된 항목에는 고객 이름과 주민등록번호, 생년월일, 전화번호, 이메일, 주소, 연계정보(CI) 등이 포함됐다. 은행명과 마스킹 처리된 계좌번호, 예금주 등 주요 금융 거래 정보도 함께 유출된 것으로 확인됐다. 이밖에 퇴직소득원천징수영수증·지급명세서와 퇴직연금 현황 등 민감한 급여·노후 자산 관련 자료까지 외부로 흘러 나간 것으로 나타났다.

유출 규모가 1만 명을 초과하면서 미래에셋생명에는 신용정보법에 따른 법적 신고 의무가 부과됐다. 신용정보법과 시행령에 따르면 금융회사는 1만 명 이상의 신용정보주체에 관한 개인신용정보가 유출될 경우, 전자금융거래법상 침해사고 보고 의무와 별도로 72시간 이내에 금융당국에 신고해야 한다. 피해 당사자인 정보주체에 대한 개별 통지 의무도 규정돼 있다.

다만 신용정보에 해당하지 않는 일반 개인정보가 해킹 등으로 유출되면 규모와 관계없이 72시간 이내에 개인정보보호위원회에 신고해야 한다. 미래에셋생명 측 역시 신용정보법 규정에 따라 관련 신고 절차를 밟은 것으로 전해졌다.

가상자산 업계에서도 초기 공지보다 훨씬 큰 규모의 정보 유출 사례가 잇따라 드러났다. 고팍스 운영사 스트리미의 경우 올해 9월 고객과 전·현직 임직원을 포함해 9명의 정보가 유출됐다고 지난달 공지했다. 그러나 당국 확인 결과 실제로는 2009명의 정보가 유출된 것으로 집계돼 축소·지연 파악 논란이 일 것으로 보인다.

가상자산거래소 빗썸에서도 지난달 12일 일어난 사고로 고객과 임직원을 합해 7159명의 정보가 유출됐다. 빗썸은 유출된 고객 6444명 중 5600명의 정보가 암호화된 파일 형태로 빠져나갔다며 단순 ‘외부 노출’과 구분해야 한다는 입장을 보였다. 하지만 금융당국은 암호화 여부와 무관하게 이를 모두 정보 유출 피해로 통틀어 분류했다.

이번 사태는 특정 금융사나 거래소에 국한된 문제가 아니라는 분석이 나온다. 금융당국에 따르면 지난 5일 기준 최근 한 달간 금융권을 통틀어 37개사에서 약 47만 3000건의 정보가 유출됐다. 같은 기간 유출된 정보 등을 악용해 발생한 자금 탈취 피해 규모는 약 10억 원 수준으로 추산된다. 금융권 전반의 보안 체계를 재점검해야 한다는 지적이 제기되는 배경이다.

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