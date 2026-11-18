지난해 세입자의 소득 대비 임대료 부담이 8년 만에 가장 높은 수준으로 올라섰다. 특히 신혼부부와 청년 가구의 주거비 부담이 컸다. 서울에서는 소득을 한 푼도 쓰지 않고 11.7년을 모아야 현재 거주하는 집을 마련할 수 있는 것으로 나타났다.

서울 성북구의 한 공인중개사무소에 아파트 매물 정보가 게시돼 있다. 뉴시스

국토교통부가 17일 발표한 ‘2025년 주거실태조사’에 따르면 지난해 전국 임차가구의 월소득 대비 월임대료 비율(RIR·중윗값)은 17.0%로 집계됐다.

전년(15.7%)보다 1.3%포인트 상승한 것으로, 2017년 이후 8년 만에 가장 높은 수준이다. RIR은 전월세 보증금을 월세로 환산한 금액을 포함한 임대료가 가구 월소득에서 차지하는 비율이다.

지역별로는 서울의 RIR이 21.5%로 전국에서 가장 높았다. 전년(20.8%)보다 0.7%포인트 상승해 서울 임차가구는 월소득의 5분의 1 이상을 임대료로 지출하는 것으로 나타났다. 경기는 15.2%에서 17.4%로 2.2%포인트 올라 전국에서 상승 폭이 가장 컸다.

가구 유형별로는 신혼부부 임차가구의 RIR이 20.2%로 전년(17.7%)보다 2.5%포인트 상승했다. 청년 임차가구도 17.4%로 전년(16.0%)보다 1.4%포인트 올랐다.

임대료와 대출금 상환에 부담을 느낀다는 응답은 신혼부부가 73.1%, 청년가구가 69.3%로 전체 가구(55.9%)를 웃돌았다.

국토부 관계자는 “전세사기 이슈 당시 많이 내려갔던 연립·다세대주택의 전세가격이 다시 올라오는 측면이 있다”고 설명했다.

◆ 서울 집값, 연소득의 11.7배…첫 내 집 마련까지 8년

지난해 전국 자가가구의 연소득 대비 주택가격 비율(PIR·중윗값)은 6.3배로 전년과 같았다. 서울은 11.7배로 전국에서 가장 높았다. 서울 자가가구가 현재 거주하는 집을 마련하려면 연소득을 한 푼도 쓰지 않고 11.7년을 모아야 한다는 의미다.

다만 서울 PIR은 전년(13.9배)보다 낮아졌다. 조사 시점이 6월인 데다 상대적으로 가격이 낮은 연립·다세대주택의 가격 하락 등이 영향을 미친 것으로 분석됐다.

가구주가 된 이후 생애 처음으로 내 집을 마련하기까지 걸리는 기간은 평균 8.0년으로 전년(7.9년)보다 늘었다. 2019년 6.9년에서 전반적으로 길어지는 추세다.

한편 지난해 전국 자가보유율은 62.0%, 자가점유율은 59.1%로 각각 전년보다 0.6%포인트, 0.7%포인트 상승했다. 두 지표 모두 2006년 조사 시작 이후 역대 최고치다.

반면 청년가구의 자가점유율은 14.8%에 그쳤다. 청년 10가구 중 8가구(80.6%)는 임차 형태로 거주하는 것으로 조사됐다.

이번 조사는 전국 6만1000가구를 대상으로 실시됐다. 상세 보고서는 18일부터 국토교통 통계누리 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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