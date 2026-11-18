2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 밤 사이 곳곳에 비나 눈이 내리겠다. 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 낮아지고 바람도 강하게 불어 쌀쌀하겠다.

서울 중구 서울역에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 입김을 내뿜으며 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 1~11도, 낮 최고기온은 8~15도로 예보됐다. 아침 기온은 평년보다 높겠지만 낮 기온은 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 5도, 인천 5도, 수원 4도, 춘천 4도, 강릉 9도, 청주 7도, 대전 7도, 전주 8도, 광주 10도, 대구 8도, 부산 11도, 제주 13도 등이다.

낮 최고기온은 서울 9도, 인천 9도, 수원 9도, 춘천 9도, 강릉 12도, 청주 11도, 대전 11도, 전주 11도, 광주 12도, 대구 12도, 부산 14도, 제주 15도 등으로 예상된다.

새벽에는 중부지방과 전라권, 경상권, 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠다. 오후부터 밤 사이에는 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠다. 경기 동부와 강원 내륙·산지, 전북 동부, 제주도 높은 산지에는 비와 눈이 섞여 내리거나 눈이 쌓이는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 북부 1㎜ 안팎, 경기 남부와 서해5도 5㎜ 미만, 강원 내륙·산지 1㎜ 안팎, 대전·세종·충청권 5㎜ 미만, 전북 5㎜ 안팎, 광주·전남 5㎜ 미만, 경상권 일부 지역과 울릉도·독도 5㎜ 미만, 제주도 5㎜ 안팎이다.

예상 적설량은 경기 북동부 1㎝ 미만, 강원 내륙·산지와 전북 동부, 제주도 높은 산지 1㎝ 안팎이다.

바람도 강하게 불겠다. 오후부터 전국 대부분 지역에 순간풍속 초속 15m 안팎, 산지는 초속 20m 안팎의 강풍이 예상된다. 서해안과 제주도 등에는 순간풍속 초속 20m 이상의 강한 바람이 불겠다.

전 해상에서도 바람이 초속 8~20m로 강하게 불고 물결이 1.5~4.0m로 높게 일겠다. 동해상에는 밤부터 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.

비나 눈이 내리는 지역은 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있다. 특히 경기 북동부와 강원 내륙·산지, 전북 동부, 제주도 산지를 중심으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 가능성이 있어 교통안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠으나 수도권은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준을 나타내는 곳이 있겠다.

수능 당일인 19일 아침에는 기온이 이날보다 5~10도가량 더 떨어지겠다. 중부지방과 전북 동부, 경상권 내륙은 아침 기온이 영하권으로 내려갈 전망이다.

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