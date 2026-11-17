이재명 대통령은 17일 “대학수학능력시험(수능)의 공정성과 신뢰가 절대로 흔들려서는 안 된다”며 “부정 행위자에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정 대응해야 한다”고 지시했다.

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석차 필리핀을 방문중인 이재명 대통령이 17일(현지 시간) 필리핀 마닐라의 한 호텔에서 화상으로 ‘대학수학능력시험 비상 점검회의'를 주재하고 있다. 마닐라=뉴시스

동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)·아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 순방 중인 이 대통령은 이날 필리핀 현지에서 화상으로 주재한 ‘대학수학능력시험 비상 점검회의’ 모두발언에서 “수능은 우리 사회에서 기회의 사다리이자 공정성의 상징과도 같다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “최근 인공지능(AI)과 초소형 첨단 기기를 활용한 부정행위가 확인되면서 사회적으로 큰 충격을 안겨주고 있다”며 “수능을 앞두고 시험의 공정성에 대한 우려가 매우 큰 만큼 철저한 대비를 해야 되는 중요한 시점”이라고 짚었다. ‘가난은 참아도 불공정은 못 참는다’라는 말을 인용한 이 대통령은 “부정행위는 공정한 경쟁의 근간 그리고 우리 사회가 쌓아온 신뢰를 허물어뜨리는 중대범죄다. 결코 용납할 수가 없다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 앞서 한성숙 국무총리가 발표한 대책에 대한 미비점 등을 살펴 보완할 것도 지시했다. 이 대통령은 “이 내용(대책)을 기획한 사람들은 다시 봐도 새로운 걸 발견하는 게 어렵다”며 “다른 사람의 시각에서 보는 게 중요하다. 이 문제 제기도 커뮤니티에서 시작됐기 때문에 사회관계망서비스(SNS)나 커뮤니티 스크린을 좀 철저하게 해서 이에 대한 반론이나 문제 지적 등을 잘 챙겨보기 바란다”고 말했다. 이어 “감독과 시험 운영에 더 많은 부담이 가게 되는 만큼, 현장 감독 선생님들의 어려움을 세심히 잘 살펴주길 바란다”고 당부했다.

이 대통령은 “이게 올해로 끝나는 게 아니고 내년, 내후년 계속 반복될 일이기 때문에 이번 이 일을 기회로 확고한 대책을 안정적으로 수립해 주시길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지