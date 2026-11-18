도심 야경에 볼거리를 더해 관광객을 모으고 지역 소비를 활성화하겠다는 서울시 구상이 성과를 내고 있다. 올해 ‘한강 드론 라이트쇼’ 8차례 공연에 약 24만명이 다녀갔다. 관람객 네 명 중 한 명은 외국인이었고, 공연이 열린 8일간 주변 상권의 카드 이용액은 평소보다 21.6% 증가했다.



서울시는 올해 4∼6월과 9∼10월 여의도·뚝섬·잠실한강공원에서 열린 한강 드론 라이트쇼의 누적 관람객이 24만782명으로 집계됐다고 17일 밝혔다. 회당 평균 관람객은 3만98명으로 지난해(2만8074명)보다 7.2% 늘었다. 첫해인 2023년(1만1305명)의 2.7배다. 외국인 관람객은 6만2555명으로 전체의 26%를 차지했다. 외국인 비중이 가장 높았던 공연은 4월10일 여의도한강공원에서 열린 첫 회 ‘BT21 인 서울(BT21 in Seoul)’이었다. 방탄소년단(BTS)과 IPX(구 라인프렌즈)가 협업해 만든 캐릭터 ‘BT21’을 주제로 한 해당 공연에선 관람객의 49.6%가 외국인이었다.

지난 10월9일 서울 뚝섬한강공원에서 ‘조선판타지’를 주제로 열린 ‘2026 한강 드론 라이트쇼’ 7회차 공연에서 드론이 밤하늘에 홍길동을 그려내고 있다. 서울시 제공

시는 회차마다 공연 소재를 달리했다. 드론은 ‘스타워즈’와 ‘마블’에 등장하는 세계적으로 유명한 캐릭터를 비롯해 한국 야구, 고전소설 속 홍길동, ‘별주부전’ 속 토끼와 자라를 밤하늘에 그려냈다.



관람객 유입은 지역 상권 활성화로 이어졌다. 공연이 진행된 8일간 행사장 인근 상권의 카드 매출은 30억6026만원으로 평소(25억1596만원)보다 21.6% 늘었다. 이 가운데 외국인 카드 매출은 7억8983만원으로 평소(4억5367만원)보다 74.1% 증가했다. 전체 8차례 중 6차례 공연이 열린 뚝섬한강공원에선 인근 상권의 카드 매출 증가폭이 더 컸다. 공연일 카드 매출은 11억2810만원으로 평소(7억8735만원)보다 43.3% 늘었다. 외국인 카드 매출은 1억2099만원으로 평소(2205만원)보다 448.7% 급증했다.



공연과 연계한 지역 상권 활성화 프로그램에서도 긍정적인 효과가 나타났다. 배달의민족과 자양전통시장은 공연에 맞춰 한국 음식 체험 행사를 운영했다. 직거래 장터인 ‘농부의 시장’은 드론쇼가 열린 사흘간 총 1억4400만원의 매출을 올렸다. 하루 평균 매출은 공연이 없던 날과 비교해 47.7% 높았다.



시가 유튜브에 게시한 ‘마블 스페셜’ 공연 공식 영상은 지난 14일 기준 조회 수 908만회를 기록했다. 영상은 전 세계 211개국에서 재생됐으며 전체 조회 수의 81%는 해외에서 나왔다.



시는 내년 일반 공연에 투입되는 드론을 1200대에서 1500대로 늘리고 해외 캐릭터와의 협업, 시민 참여형 콘텐츠 다양화 등을 추진한다. 또 공연 전후 문화예술·체험 행사와 지역 상권의 연계를 강화한다. 외국인 대상 홍보를 강화하고 관광 편의도 개선한다. 이를 토대로 야간관광 경쟁력을 높이고 소비 활성화에 더 속도를 내겠다는 방침이다.



조성호 시 관광체육국장은 “한강 드론 라이트 쇼는 서울의 야경과 세계적인 콘텐츠가 어우러져 국내외 관광객의 사랑을 받는 야간관광 콘텐츠로 성장했다”며 “앞으로도 다양한 볼거리와 체험을 선보여 세계인의 관심이 서울 방문과 체류·소비로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

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