서울 중구가 지역 의류 제조업체 350곳의 정보를 한데 모은 ‘의류제조업체 라이브러리(사진)’를 발간했다.



17일 중구에 따르면 이 라이브러리는 업체별 강점과 주력 생산·제작 품목 등을 세분화해 담았다. 전자책(e-book)으로도 발행해 스마트폰이나 PC에서도 필요한 정보를 찾아볼 수 있도록 했다. 전자책은 20일 중구의류패션지원센터 홈페이지에 공개될 예정이다.



구 관계자는 “디자이너와 바이어가 제작하려는 제품에 맞는 업체를 보다 쉽게 찾을 수 있도록 한 것”이라고 설명했다.



앞서 구의류패션지원센터는 지난 8월부터 지역 의류 제조업체를 대상으로 현장 조사를 실시했다. 이 과정에서 기존에 수록되지 않았던 업체 50곳을 새로 발굴해 라이브러리에 포함했다.



구는 구의류패션지원센터를 중심으로 의류 제조업 소상공인도 지원하고 있다. 센터는 디자이너와 브랜드의 제작 의뢰를 상담하고 작업 내용에 맞는 지역 봉제·패턴·샘플 업체를 찾아 연결해 주고 있다.



지난달 셋째 주 기준 센터의 일감 연계 상담은 지난해 같은 기간 398건보다 78.4% 증가했다. 일감 연계 실적도 245건에서 306건으로 24.9% 늘었다. 또 53개 업체가 센터의 공용 재단실을 이용해 총 17만2000여장의 원단을 재단했다.



김길성 중구청장은 “이번에 발간한 라이브러리가 의류 제조업 소상공인의 좋은 기술이 널리 알려지고, 디자이너들도 필요한 제작처를 손쉽게 찾을 수 있는 가교가 되길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지