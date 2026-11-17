[천안=권준영 기자] 올림픽 무대에서 멀어졌던 한국 축구가 다시 도전에 나섰다. 경쟁국보다 늦게 출발한 남자 21세 이하(U-21) 축구대표팀은 멕시코와 두 차례 평가전에서 모두 승부를 가리지 못했다. 강한 압박과 빠른 공격 전개로 상대를 위협했지만, 결정적인 기회를 득점으로 연결하지 못한 점은 아쉬움으로 남았다. 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 향한 여정에서 김은중호가 풀어야 할 과제도 드러났다.

한국 U-21 축구대표팀 선수들이 17일 충남 천안시 서북구 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 친선경기에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 천안=뉴시스

김은중 감독이 이끄는 한국 U-21 대표팀은 17일 오후 7시 충남 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 친선경기 2차전에서 0-0으로 비겼다. 지난 14일 비공개로 치른 1차전에서도 양 팀은 득점 없이 비겼다. 한국은 두 차례 맞대결에서 모두 멕시코와 팽팽한 승부를 벌였지만 승리를 거두지는 못했다. 2차전에서는 강한 압박과 빠른 공격 전개로 여러 차례 상대 골문을 위협했다.

이번 평가전은 올림픽을 향한 대표팀의 전력을 점검하는 무대였다. 한국은 2024 파리 올림픽 아시아 예선을 겸한 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 탈락하면서 1988 서울 올림픽부터 이어온 9회 연속 본선 진출 기록을 마감했다. 10회 연속 출전이라는 목표가 무산된 뒤 새롭게 맞이하는 올림픽 준비 과정이다. 다시 올림픽 무대에 서기 위해서는 연령별 대표팀부터 경쟁력을 끌어올려야 한다.

출발부터 쉽지 않았다. 일본과 우즈베키스탄, 사우디아라비아 등 아시아 경쟁국들이 일찌감치 올림픽을 겨냥해 여러 대회에 참가하며 실전 경험을 쌓은 반면 한국은 준비가 상대적으로 늦었다. 김 감독도 경쟁국보다 늦은 출발을 인정했다. 그는 전날 기자회견에서 “늦었지만 확고한 방향성을 갖고 준비한다면 LA 올림픽 진출권을 꼭 따낼 수 있지 않을까 생각한다”고 말했다.

멕시코와의 두 차례 평가전에서 확인된 과제는 공격의 마무리였다. 1차전 직후 김 감독은 “공격에서 결국 마무리를 해줄 수 있는 선수가 조금 부족하지 않았나 생각한다”고 진단했다. 2차전에서도 한국은 상대 진영에서 공을 빼앗아 빠르게 공격으로 전환하는 장면을 여러 차례 만들었지만, 마지막 슈팅의 정확도와 문전에서의 결정력이 아쉬웠다.

김예건이 17일 충남 천안시 서북구 천안종합운동장에서 열린 U-21 국가대표팀 친선경기 한국과 멕시코의 경기 전반전 상대 수비의 견제를 받고 있다. 천안=뉴시스

비가 쏟아지는 궂은 날씨에도 한국은 전반 초반부터 강한 압박으로 주도권을 잡으려 했다. 멕시코는 빠른 역습으로 맞섰다. 한국은 전반 21분 김준하(김천 상무)의 강력한 오른발 슈팅으로 상대 골문을 위협했다. 공이 골키퍼 정면으로 향해 아쉬움을 남겼지만, 곧바로 멕시코의 반격이 이어졌다. 전반 22분 오마르 모레노가 날카로운 슈팅을 날렸으나 골키퍼 김민수가 몸을 날려 막아냈다. 모레노는 전반 27분에도 개인 돌파에 이은 왼발 슈팅을 시도했지만 수비수 함선우가 차단했다. 양 팀은 전반을 득점 없이 마쳤다.

후반 들어 한국의 공격은 더욱 매서워졌다. 후방 빌드업 과정에서 공을 빼앗겨 위기를 맞기도 했다. 후반 2분 모레노가 골문 앞에서 결정적인 슈팅을 시도했지만 공이 골대 위로 벗어나 실점하지 않았다. 한국도 곧바로 반격했다. 후반 3분 박상현이 수비수를 따돌리고 오른발 슈팅을 날렸으나 공은 골문 옆 그물에 맞았다.

김준하도 계속해서 멕시코 골문을 두드렸다. 후반 12분 왼쪽 측면에서 중앙으로 파고든 뒤 오른발 감아차기를 시도했지만 상대 골키퍼의 선방에 막혔다. 후반 19분에는 한국 선수들의 전방 압박으로 공을 빼앗은 뒤 박상현이 골키퍼와 일대일로 맞섰으나 오른발 아웃프런트 슈팅이 골키퍼에게 걸렸다. 이후에도 한국은 페널티박스 안으로 날카로운 패스를 연결하고 프리킥에 이은 헤더와 중거리 슈팅으로 골문을 두드렸지만 끝내 득점으로 연결하지 못했다.

경기가 과열되면서 양 팀 선수들 사이에 신경전도 벌어졌다. 멕시코의 거친 수비에 경고가 나왔고, 후반 25분쯤에는 몸싸움 끝에 선수들이 한데 엉키면서 경기가 잠시 중단되기도 했다. 한국은 후반 막판까지 공세를 이어갔지만 끝내 골문을 열지 못했다.

어린 선수들의 가능성도 이번 대표팀에서 주목할 대목이다. 주축을 이루는 2005년생 선수들 사이에서 유일한 2008년생인 김예건(츠르베나 즈베즈다)은 세 살 많은 형들과 경쟁하는 막내다. 전북 현대 유소년팀 영생고 출신으로 K리그1 데뷔골을 터뜨린 뒤 세르비아 명문 즈베즈다와 5년 계약을 맺으며 유럽 무대에 진출한 유망주다.

김 감독은 김예건을 두고 “세 살 월반을 할 정도로 실력을 갖췄고, 우리 팀에서도 주전 경쟁을 충분히 할 수 있는 중요한 선수”라고 평가했다. 어린 나이에도 성인 무대와 유럽 축구를 경험한 김예건이 연령별 대표팀에서도 경쟁력을 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

김은중 한국 U-21 축구대표팀 감독과 코치진이 17일 충남 천안시 서북구 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 친선경기에 앞서 애국가를 부르고 있다. 천안=뉴시스

해외파 차출 문제도 대표팀 운영의 변수다. 이번 소집에는 윤도영(마그데부르크)과 김예건이 합류했지만, 유럽 구단 소속 선수들을 향후 소집 때마다 활용할 수 있을지는 불투명한 상황이다. 김 감독은 내년 3월부터는 차출이 어려운 선수들의 공백에 대비해 국내 선수들도 준비해야 한다고 강조했다. 해외파의 합류 여부와 관계없이 전력을 유지할 수 있는 선수층을 확보하는 일이 중요해졌다.

대회 일정도 변수다. 2028년 1월 일본에서 열리는 AFC U-23 아시안컵은 LA 올림픽 아시아 예선을 겸한다. 2027년 1월 개최 예정이던 A대표팀 아시안컵이 2027년 12월23일부터 2028년 1월21일까지로 연기되면서 두 대회 일정이 겹칠 전망이다. U-23 대표팀과 A대표팀의 선수 차출 및 운영 방안을 둘러싼 조율이 불가피해진 만큼, 올림픽 본선행 티켓이 걸린 예선에 차질 없이 대비하려면 선수 운용 방침을 미리 정리해야 한다.

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