인공지능(AI) 기술을 악용한 부정행위 우려에도 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 예정대로 치르는 것은 위헌이므로 19일 수능 시험일 지정 효력을 정지해 달라는 가처분이 헌법재판소에 제기됐다.

17일 법조계에 따르면 자신을 고등학교 3학년 수험생이라고 밝힌 안민준(18)씨는 이날 한국교육과정평가원의 2027학년도 수능 시험일 지정 및 교육부의 시험일 유지 결정을 취소해 달라며 헌법소원을 냈다. 본안 결정 전까지 19일 수능 시험일 지정의 효력을 잠정적으로 정지해 달라는 가처분도 함께 신청했다.

한성숙 국무총리가 17일 '수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화'를 발표했다. 정부는 감독관 8400여명을 추가 투입, 사후에 부정행위 적발 시 응시자격 제한 10년 확대, 신입생의 경우 입학 취소, 대학 재학생의 경우 퇴학 조치 등 수능 부정행위 방지 추가 대책을 마련했다. 사진은 이날 서울 시내 한 안경점에서 판매중인 스마트 안경의 모습. 뉴스1

안씨는 “첨단 부정행위에 대한 실효적인 방지 체계가 충분히 확보되지 않은 상태에서 예정대로 시험을 실시하는 것은 수험생의 공정한 경쟁 기회와 헌법상 기본권을 침해한다”고 주장했다.

수능을 앞두고 AI 기능이 탑재된 전자기기를 활용한 부정행위 우려가 커지며 시험을 여닉해야 한다는 요구가 잇따랐다. 하지만 정부는 보안 문제와 대입 일정 차질 등을 고려해 예정대로 수능을 치르기로 했다.

교육부가 AI 부정행위를 막기 위한 검사 절차와 감독 인력 확대 운영 계획을 내놓았지만, 이런 조치의 실증적 검증과 전국 현장 이행 가능성이 담보된 뒤 시험을 실시해야 한다는 게 안씨의 주장이다.

안씨는 “수능 시행일은 능력을 공정하게 평가해 대입 전형에 활용한다는 시험의 목적을 실현하기 위한 일정”이라며 “그 전제가 되는 감독 조건을 확보하는 데 필요한 시간을 배제하면서 일정을 유지하면, 수험생이 그 위험을 부담하게 된다”고 주장했다.

그는 “수능 연기는 목적이 아니라 공정한 시험을 보장하기 위한 하나의 수단”이라며 “국가가 예정된 날짜에 시험을 실시하는 것보다 중요한 것은 모든 수험생이 부정행위로부터 보호받으며 동등한 조건에서 경쟁할 수 있도록 하는 것”이라고 강조했다.

최근 온라인에는 조직폭력배 사진에 ‘2027년 서울대 의대 신입생 환영회’라는 제목을 붙인 풍자 게시물이 확산되기도 했다.

안씨는 이를 언급하며 “비행청소년들이 부정행위로 명문대까지 장악하는 일이 벌어져서는 안 된다”며 “부정행위로 입학 기회를 차지하는 것은 물론, 폭력과 위협으로 다른 학생들의 자유와 학습환경까지 침해하는 일이 대학에서 반복되지 않도록 해야한다”고 강조했다.

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