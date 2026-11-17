이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 다카이치 사나에 일본 총리와 한·일 정상회담을 갖고 양국 관계 및 주요 지역·국제 정세에 대해 의논했다. 양 정상은 특히 동북아 지역에 관련된 국제적 관심 증가에 주목하며 양국 간 전략적 소통 강화에 뜻을 모았다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 17일(현지 시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-일 정상회담에서 악수를 하고 있다. 마닐라=뉴시스

김성완 청와대 대변인은 이날 회담 후 서면브리핑을 통해 “양 정상은 국제질서의 변화 속에서 동북아 지역의 평화와 안정에 관련된 주요국들의 논의가 활발히 전개되고 있는 양상에 주목하고, 그 어느 때보다 양국 간 전략적 소통이 중요하다는 데 의견을 같이했다”며 “나아가 국제사회의 여러 도전과제들에 대응하기 위한 협력을 더욱 강화하기로 했다”고 밝혔다.

김 대변인은 “이 대통령은 정상 간의 셔틀외교에 더해 정부 당국은 물론 국회와 민간 영역에 이르기까지 양국 간 교류가 그 어느 때보다 활발하게 이뤄지고 있는 것을 높이 평가했다”며 “앞으로도 다양한 분야에서 양국 국민이 체감할 수 있는 협력의 성과를 더욱 심화시켜 나가자고 했다”고 전했다. 이어 “(이 대통령은) 그 과정에서 양국관계 발전에 제약이 될 수 있는 어려운 문제에 있어서도 진전을 이뤄나갈 필요가 있다고 언급했다”며 “특히 양 정상은 중동 사태로 인한 에너지 위기가 지속되는 상황에서 양국이 공급망 및 에너지 안보 분야의 중요한 협력 파트너라는 데 공감하고 관련 협력을 보다 강화해 나가기로 했다”고 설명했다.

이날 정상회담에서 이 대통령은 다카이치 총리의 내년 1월 방일 초청을 수락했다. 이와 관련해 김 대변인은 “양 정상은 차기 셔틀외교를 계기로 일본에서 다시 만나 더욱 심도 있는 소통을 이어나가기로 했다”고 했다.

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