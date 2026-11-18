서울 구로경찰서 소속 경찰관이 자신의 생일에 영등포구 대림동 상인들로부터 돈봉투를 건네받은 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다. 경찰은 해당 경찰관의 근무지를 압수수색하는 등 강제수사에 착수해 금품을 받은 경위를 파악하는 한편 추가 비위 여부도 들여다보고 있다.

서울경찰청 광역수사단 마포청사. 뉴시스

서울경찰청 광역수사대는 구로경찰서 관할 파출소에서 근무했던 경찰관 A씨를 금품을 수수한 혐의로 수사 중이라고 17일 밝혔다. 광역수사대는 지난 9월7일 A씨의 근무지를 압수수색했다. A씨는 이후 직위해제돼 현재 대기발령 상태다.



A씨는 지난 8월19일 자신의 생일을 맞아 평소 친분이 있던 대림동 상인 20여명으로부터 돈봉투를 건네받은 혐의를 받고 있다. 당시 서울 영등포구 대림동의 한 음식점에서 열린 생일잔치에는 A씨와 가깝게 지내던 상인들이 참석했다. 경찰은 A씨에게 돈봉투를 건넨 것으로 의심되는 인물들을 특정해 순차적으로 조사하고 있다. 경찰 관계자는 “금품 교부자들을 특정해 순차적으로 조사하는 등 절차에 따라 사실관계를 확인하고 있다”고 밝혔다.



경찰은 금품을 받은 경위와 직무 관련성, 대가성 여부 등을 확인한 뒤 뇌물수수 혐의 적용 여부를 최종 판단할 방침이다. 아울러 이번 생일잔치 외에도 A씨가 지역 상인들로부터 금품이나 향응을 제공받았는지 살펴보고 있다. 인근 상인들에 따르면 A씨는 10여년 전부터 대림동과 가리봉동 일대의 중국 동포 상인들과 가깝게 지내며 비번이나 휴일에도 수시로 이 지역을 드나들었다. 이들과 유흥을 즐긴 뒤 비용을 직접 부담하는 경우는 드물었다는 의혹도 제기된다. 경찰은 뇌물수수의 대가성과 직무 관련성 등을 규명할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지