강원도가 청년들의 농촌 유입부터 취·창업, 주거, 정착까지 지원하는 종합대책을 추진한다. 도는 농업인 고령화와 청년농 감소에 대응하기 위해 ‘청년강원 농촌 정착·성장 추진전략’을 마련하고 내년부터 단계적으로 시행한다고 17일 밝혔다.



이 전략은 정부의 청년농 지원 정책을 유지하면서 계획 승계와 농업 법인 취업, 농촌 산업 일자리 등 정부 지원의 사각지대를 강원형 자체 사업으로 보완하는 것이 핵심이다. 도에 따르면 지난해 기준 도내 농업인 중 60대 이상은 76.9%에 달하는 반면 40대 이하는 2.3%에 그쳤다.



도는 이에 따라 승계농과 창업·취업농, 농촌산업 청년 등 3대 정착 경로를 마련했다. 부모가 영농 중일 때부터 승계 예정 청년을 발굴해 공동 경영과 단계적 경영 승계를 지원하고 청년들이 농업법인에서 현장 경험을 쌓아 독립 창업이나 장기 근속으로 성장하도록 돕는다.



농식품 제조·가공·유통 기업과 농촌 관광, 체험·서비스, 로컬 창업 등 농촌산업 분야까지 정책 대상을 확대해 농사 외에도 다양한 일자리로 농촌에 정착할 수 있게 할 계획이다. 주거와 생활 기반도 확충한다. 삼척·정선·인제·화천 등 4개 시군에 청년농촌보금자리를 조성해 공공 임대주택과 여가·문화·보육 시설을 연계하고, 청년 공동 작업단과 드론 방제단 등을 육성해 안정적인 일거리와 소득 기반을 마련한다.

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