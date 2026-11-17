동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 참석차 필리핀을 방문 중인 이재명 대통령이 17일 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖고 양국 간 협력 강화 의지를 재확인했다.

이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 악수를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 필리핀 마닐라에서 다카이치 총리와 한·일 정상회담을 진행했다. 이 대통령은 “한국 국민들과 일본 국민들 사이에 서로에 대한 선호도가 매우 많이 개선돼 거의 사상 최고 수준이 아닌가 싶다”며 “민간 교류도 계속 확대되고 있고 경제협력도 계속 늘어나고 있다”고 말했다. 이어 이 대통령은 “(다카이치 총리가) 내년 1월에 저를 초청해주셨는데, 그것도 아주 좋은 장소로 초청해주셔서 참으로 감사드린다”라며 “흔쾌히 가서 총리님을 뵙도록 하겠다”고 말했다.

이 대통령은 취임 후 일본과의 셔틀외교를 복원해 6번의 한·일 정상회담을 진행해왔다. 다카이치 총리 취임 후에는 다카이치 총리의 고향인 일본 나라와 이 대통령의 고향은 경북 안동을 오가며 친밀한 셔틀외교를 이어왔다. 이 같은 셔틀외교의 일환으로 다카이치 총리가 내년 1월 이 대통령을 일본으로 초대한 것으로 보인다.

다카이치 총리는 이날 회담에서 “국제 정세가 점점 어려워지고 있는 가운데 한·일 관계의 중요성은 더 높아지고 있다고 생각한다”며 “서로 셔틀외교를 하면서 양국의 관계를 더욱 발전시켜 나갔으면 좋겠다”고 말했다.

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