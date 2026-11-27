건강을 위해 단백질을 챙기는 사람이 늘면서 단백질 음료와 고단백 간식도 인기를 끌고 있다. 그러나 단백질을 많이 먹는다고 근육이 더 잘 붙거나 건강에 이로운 것은 아니다. 단백질은 무조건 많이 먹기보다 자신의 활동량과 식단에 맞는 양을 섭취하는 것이 중요하다.

단백질 섭취는 근육과 건강에 중요하지만 많이 먹는다고 효과가 커지는 것은 아니다. 활동량과 식단에 맞는 양을 섭취해야 한다. 클립아트코리아

◆ 나이와 성별 따라 다른 단백질 권장량

보건복지부와 한국영양학회의 ‘2025 한국인 영양소 섭취기준’에 따르면 성인 남성의 단백질 권장섭취량은 19~49세 하루 65g, 50세 이상 60g이다. 여성은 19~29세 55g, 30세 이상 50g이다. 이는 건강한 일반인을 위한 기준이다. 운동량과 체격, 건강 상태에 따라 필요한 단백질 섭취량은 달라질 수 있다.

단백질 제품을 고를 때는 단백질 함량뿐 아니라 열량과 1회 섭취량도 확인해야 한다. 단백질 음료나 바를 간식으로 먹어 하루 총섭취 열량이 소비 열량보다 많아지면 체중이 늘 수 있다. 포장에 ‘고단백’이라고 적혀 있어도 실제 단백질 함량과 당류, 나트륨, 포화지방을 영양성분표에서 따져봐야 한다.

고기나 단백질 보충제 위주로 먹으면서 채소·과일·통곡물 섭취가 줄면 식이섬유가 부족해져 변비가 생길 수 있다. 단백질뿐 아니라 여러 영양소를 골고루 먹어야 영양 불균형을 막을 수 있다.

단백질 섭취량은 나이·성별·활동량·건강 상태에 따라 달라질 수 있다. 클립아트코리아

단백질 대사 과정에서 생긴 노폐물은 신장을 통해 배출된다. 만성콩팥병 환자는 신장 기능과 치료 단계에 따라 단백질 섭취량이 달라질 수 있으므로 섭취량을 임의로 조절하지 말고 의료진과 상의해야 한다.

◆ 단백질, 활동량과 나이에 맞게 먹어야

개인의 활동량에 따라서도 단백질이 필요한 정도가 달라진다.

올해 국제학술지 ‘Cell Press Blue’에 발표된 문헌고찰에 따르면 단백질 섭취를 줄였을 때 동물실험에서는 수명이 늘고, 일부 사람 대상 연구에서는 대사 건강이 개선됐다.

미국 위스콘신대 매디슨캠퍼스 연구진은 단백질과 특정 아미노산 섭취 제한을 다룬 연구 350편 이상을 검토했다. 초파리와 설치류 실험에서는 전체 열량을 줄이지 않고 단백질만 줄여도 수명이 늘어나는 결과가 나타났다. 사람 대상 연구에서도 일부 참가자의 체중과 체지방이 줄고 혈당 수치가 낮아졌다.

연구진은 단백질 섭취량을 줄이면 세포가 영양 상태를 감지하고 성장과 대사를 조절하는 과정에 변화가 생길 수 있다고 분석했다. 연구를 이끈 더들리 래밍 교수는 “단백질이 활동적인 사람의 근육 성장과 운동 효과를 높이는 데 도움이 된다는 점은 분명하다”면서도 “단백질 섭취 권고는 나이뿐 아니라 신체 활동량에 따라서도 개인별로 달라져야 한다”고 말했다.

단백질 섭취량은 개인의 운동량과 건강 상태에 맞춰서 정해야 한다. 클립아트코리아

국제스포츠영양학회는 운동하는 사람에게 체중 1㎏당 하루 1.4~2.0g의 단백질 섭취를 권고한다. 필요한 단백질 섭취량은 운동 강도와 빈도에 따라 달라지므로 운동량이 적은 사람은 이 기준을 그대로 따르지 않아도 된다.

나이가 들면 근육량과 근력이 줄 수 있어 단백질을 충분히 섭취하고 근력운동을 하는 것이 중요하다. 식사만으로 필요한 단백질을 채우기 어려울 때는 보충제를 이용할 수 있지만, 보충제를 더 먹는다고 근육이 저절로 늘지는 않는다. 자신의 활동량과 건강 상태에 맞춰 단백질 섭취량을 정해야 한다.

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